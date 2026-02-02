OL : Paulo Fonseca tire le signal d'alarme

Bluffant depuis le début de la saison, l’OL a arraché une nouvelle victoire en Ligue 1 dimanche contre Lille (1-0). De quoi ravir Paulo Fonseca, qui redoute néanmoins un excès de confiance et d’ambition à Lyon.

L’Olympique Lyonnais continue son incroyable bonhomme de chemin dans cette saison 2025-2026. Malgré un effectif remanié et sérieusement affaibli en raison des contraintes économiques de l’été dernier, l’équipe de Paulo Fonseca réalise de véritables prouesses . En terminant 1er de la phase régulière de l’Europa League d’abord, mais aussi en ayant rejoint l’Olympique de Marseille à la 3e place de la Ligue 1 ce week-end. Vainqueur à Lille et profitant du faux-pas des Phocéens contre le Paris FC, l’OL est revenu à égalité de points avec son rival.

La course pour le podium s’annonce palpitante mais Paulo Fonseca a tenu à rappeler tout le monde à l’ordre à la sortie du match face aux Dogues. Pour l’entraîneur portugais de l’Olympique Lyonnais, il est crucial de ne pas se projeter trop loin ni de fanfaronner ou d’ambitionner un objectif trop élevé. Cela pourrait nuire à son équipe selon Paulo Fonseca, lequel souhaite rester humble et avancer avec prudence pour ne pas briser la belle dynamique actuelle.

« C'est parfois important de gagner des matchs comme ça. Lille a beaucoup de qualités. C'était aussi important de voir la mentalité de l’équipe. Nous devons continuer comme nous sommes en ce moment. Nous sommes là. Nous avons de l'ambition. Je connais bien ce groupe. Cette pression (d'aller chercher une place en Ligue des champions) n'est pas positive pour nous. Nous devons continuer avec la même humilité.

Paulo Fonseca ne veut pas s'enflammer

Nous devons continuer à progresser, penser au prochain match. Nous devons récupérer des joueurs qui seront importants pour la fin de saison. Nous devons continuer comme ça, sans créer des objectifs pour la fin de saison » a lancé Paulo Fonseca, très satisfait de la première partie de saison de son équipe et qui souhaite que cela continue, mais qui refuse de fanfaronner ou de fixer des objectifs trop élevés à ses joueurs, tout du moins publiquement. Reste maintenant à voir jusqu’où ira cet OL avec l’apport de recrues telles que Nartey ou Endrick, sans oublier les blessés de longue date qui vont revenir, à l’instar de Fofana mais aussi de Nuamah.