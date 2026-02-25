PSG : Le CUP punit ses Ultras pour Monaco

Le Paris Saint-Germain joue un match crucial ce mercredi soir face à l’AS Monaco en Ligue des champions. Le Collectif Ultras Paris donnera de la voix, même si le collectif a décidé de sévir envers certains.

Le Paris Saint-Germain espère valider son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions ce mercredi soir contre Monaco. Lors du match aller en Principauté, les Franciliens s’étaient imposés 3-2. Il faudra donc terminer le travail au Parc des Princes.

Pour l’occasion, le Collectif Ultras Paris va faire du bruit pour soutenir les champions d’Europe. Le CUP a également décidé de sévir à la suite de récents débordements survenus après la victoire contre FC Metz samedi dernier en Ligue 1. Des membres des groupes Parias Cohortis (CP) et Urban Paris (UP) avaient en effet été impliqués dans des bagarres.

Le CUP réagit

Comme indiqué ces dernières heures par L'Équipe, le Collectif Ultras Paris a décidé de ne pas convier certains membres des Parias Cohortis (CP) et des Urban Paris (UP) pour la réception de l’AS Monaco ce mercredi soir. Un signal fort envoyé, qui devrait rassurer le Paris Saint-Germain, très attentif au comportement de ses Ultras.

Les tensions entre les groupes cités existent depuis la finale de la Ligue des champions 2025. Les Parias Cohortis sont liés aux Ultras du Celtic Glasgow, tandis que les Urban Paris sont proches de ceux de l’AIK Stockholm. Les Écossais et les Suédois étant en conflit, les deux organisations parisiennes ont choisi de se montrer solidaires avec leurs alliés respectifs.

Le Paris Saint-Germain se dit « vigilant pour garantir la sécurité de ses supporters » et « pleinement engagé afin que la rencontre se déroule dans une ambiance festive et apaisée ». Le club souligne l’importance de concilier passion et discipline, afin que les émotions des supporters puissent s’exprimer dans un cadre sécurisé. Il en va non seulement de la stabilité et de l’image du club de la capitale, mais aussi de la sérénité future des tribunes du Parc des Princes (ou de son prochain stade).