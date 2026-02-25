OL : Une excellente nouvelle tombe avant l’OM

L’Olympique Lyonnais est tombé pour la première fois depuis le 7 décembre, le week-end dernier. Le club rhodanien a été battu en Ligue 1 par Strasbourg. Si Pavel Sulc est sorti blessé, l’OL devrait pouvoir compter sur un autre joueur incertain ce dimanche face à l’OM.

L’Olympique Lyonnais a perdu son serial buteur le week-end dernier face à Strasbourg. Pavel Sulc a dû laisser ses partenaires après une demi-heure de jeu à cause d’une blessure musculaire. Un coup dur pour Paulo Fonseca tant le Tchèque est important pour le club rhodanien. Mais l’ancien attaquant du Viktoria Plzeň n’est pas la seule incertitude avant l’Olympico. En fin de rencontre, l’attaquant alsacien Joaquín Panichelli est retombé sur le genou de Clinton Mata . L’international angolais (18 sélections) a terminé la rencontre, mais l’état de son genou a dû être scruté.

Clinton Mata plus de peur que de mal

En ce début de semaine, plus de peur que de mal pour le roc des Gones. Le site Olympique-et-Lyonnais explique que le défenseur a pris part à la séance de reprise ce mardi après-midi. Il devrait donc être du déplacement ce dimanche au Vélodrome pour l’Olympico. Joueur clé du dispositif de Paulo Fonseca, Clinton Mata reste le joueur le plus utilisé par l'entraîneur portugais. Cette saison et malgré une absence lors de la Coupe d’Afrique des Nations, le joueur de 33 ans a disputé 2 662 minutes toutes compétitions confondues.

L’ancien joueur du Club Bruges est désormais un incontournable. Sa titularisation contre l’OM ce dimanche ne fait aucun doute. Cette rencontre sera un tournant de la saison pour les deux formations. Si l’OM va tenter de se relever, le club rhodanien de son côté peut enfoncer son adversaire direct dans la course au podium. En cas de succès, le septuple champion de France comptera huit points d’avance sur son rival de dimanche.