OL : Une excellente nouvelle tombe avant l’OM

OL25 févr. , 14:50
parNathan Hanini
L’Olympique Lyonnais est tombé pour la première fois depuis le 7 décembre, le week-end dernier. Le club rhodanien a été battu en Ligue 1 par Strasbourg. Si Pavel Sulc est sorti blessé, l’OL devrait pouvoir compter sur un autre joueur incertain ce dimanche face à l’OM.
L’Olympique Lyonnais a perdu son serial buteur le week-end dernier face à Strasbourg. Pavel Sulc a dû laisser ses partenaires après une demi-heure de jeu à cause d’une blessure musculaire. Un coup dur pour Paulo Fonseca tant le Tchèque est important pour le club rhodanien. Mais l’ancien attaquant du Viktoria Plzeň n’est pas la seule incertitude avant l’Olympico. En fin de rencontre, l’attaquant alsacien Joaquín Panichelli est retombé sur le genou de Clinton Mata. L’international angolais (18 sélections) a terminé la rencontre, mais l’état de son genou a dû être scruté.

Clinton Mata plus de peur que de mal

En ce début de semaine, plus de peur que de mal pour le roc des Gones. Le site Olympique-et-Lyonnais explique que le défenseur a pris part à la séance de reprise ce mardi après-midi. Il devrait donc être du déplacement ce dimanche au Vélodrome pour l’Olympico. Joueur clé du dispositif de Paulo Fonseca, Clinton Mata reste le joueur le plus utilisé par l'entraîneur portugais. Cette saison et malgré une absence lors de la Coupe d’Afrique des Nations, le joueur de 33 ans a disputé 2 662 minutes toutes compétitions confondues.
L’ancien joueur du Club Bruges est désormais un incontournable. Sa titularisation contre l’OM ce dimanche ne fait aucun doute. Cette rencontre sera un tournant de la saison pour les deux formations. Si l’OM va tenter de se relever, le club rhodanien de son côté peut enfoncer son adversaire direct dans la course au podium. En cas de succès, le septuple champion de France comptera huit points d’avance sur son rival de dimanche.

Derniers commentaires

OL : Afonso Moreira de retour contre l'OM, c'est non

Fofana, c'est inquiétant qiand même. Si ça continue comme ça, il ne va jouer que 2 mois, si il n'est pas blessé de nouveau. Sans compter le temps qu'il mettra pour retrouver le rythme et son niveau. A moins d'une fin en boulet de canon, si on ajoute sa première partie de saison pas terrible, ça ressemble pour l'instant à une saison complètement ratée.

OL : Afonso Moreira de retour contre l'OM, c'est non

C'est surement celui qui nous manque le +.

OL : Afonso Moreira de retour contre l'OM, c'est non

On n'est pas la seule équipe comme ça. L'originalité pour nous, c'est que ce sont quasiment tous nos attaquants, et que c'est toujours dans ce secteur !

OL : Afonso Moreira de retour contre l'OM, c'est non

Je rêve de ce jour ou on aura une équipe au complet...... J'ai l'impression qu'on peux toujours rever...

OL : Une excellente nouvelle tombe avant l’OM

Même avec la dynamique positive des victoires on a senti beaucoup de fatigue dimanche. Les joueurs sont rincés… C’est pourtant le moment de ne pas lâcher mais l’effectif est surement un peu juste. J’espère qu’ils vont répondre présents quand même pour ne pas subir la pression comme lors du match contre Strasbourg (et même les matchs d’avant au cours desquels on s’en est bien tiré finalement).

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
