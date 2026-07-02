OM : DNCG, UEFA, Stéphane Richard enchaine les « succès »

OM : DNCG, UEFA, Stéphane Richard enchaine les « succès »

OM02 juil. , 15:35
parGuillaume Conte
3
Ajouter comme source préférée sur Google
Stéphane Richard vient de prendre ses fonctions, et il annonce la couleur pour la suite de l'été marseillais. L'important était de sauver le club face à l'UEFA et la DNCG, et c'est une vraie réussite pour lui.
Nouveau président de l’Olympique de Marseille officiellement intronisé ce mercredi 1er juillet, Stéphane Richard a en réalité pris les commandes depuis plusieurs semaines déjà. Nommé par Frank McCourt pour gérer les finances du club avec plus de fermeté que Pablo Longoria, l’ancien PDG d’Orange sait qu’il n’a pas un rôle facile.
Cela a d’ailleurs commencé directement par deux épreuves, face à l’UEFA et la DNCG. L’instance européenne a délivré une très grosse amende à l’OM, tandis que le gendarme financier a annoncé l’encadrement de la masse salariale et des transferts. Mais cela aurait toujours pu être pire et visiblement, Stéphane Richard est assez satisfait d’avoir évité des plus grosses sanctions.

Stéphane Richard ne vend pas du rêve à l'OM

C’est ce qu’il confie dans un entretien au Phocéen. « J'ai l'impression que cela fait déjà 10 ans que je suis président de l'OM (rire). Nous avons franchi plusieurs étapes importantes avec succès, notamment auprès de la DNCG et de l'UEFA. Nous disposons désormais d'une feuille de route claire. Nous avons également mis en place une nouvelle organisation sportive avec Greg Lorenzi comme directeur sportif et Bruno Genesio comme entraîneur. Notre priorité est de bâtir un nouveau cycle fondé sur le sérieux, la stabilité, la formation et une gestion plus rigoureuse », a promis Stéphane Richard, qui sait que des économies vont être faites et que les supporters marseillais ne vont plus pouvoir compter sur un mercato dispendieux cet été.
Avec zéro recrue en vue et surtout des ventes à réaliser au mois de juillet, il ne devrait pas y avoir beaucoup de rassemblements à l’aéroport de Marignane ces prochaines semaines pour accueillir les nouveaux joueurs de l’OM. Mais le club provençal prend désormais en exemple le modèle lyonnais, qui a su réaliser des jolis coups sans gros moyens l’été dernier.
Articles Recommandés
Rennes Va Chercher Un Avant Centre De Premier League Pour 25 Me
Rennes

Rennes va chercher un avant-centre de Premier League pour 25 ME

Allemagne Klopp Pousse Nagelsmann A La Demission
Bundesliga

Allemagne : Klopp pousse Nagelsmann à la démission

Le Barca Met Kounde En Vente Pour 60 Me Et Il Y A Deux Clubs Dessus
Mercato

Le Barça met Koundé en vente pour 60 ME, et il y a deux clubs dessus

Il Quitte Lol Mercredi Les Offres Arrivent Deja
OL

Il quitte l’OL mercredi, les offres arrivent déjà

Fil Info

02 juil. , 17:00
Rennes va chercher un avant-centre de Premier League pour 25 ME
02 juil. , 16:45
Allemagne : Klopp pousse Nagelsmann à la démission
02 juil. , 16:30
Le Barça met Koundé en vente pour 60 ME, et il y a deux clubs dessus
02 juil. , 16:00
Il quitte l’OL mercredi, les offres arrivent déjà
02 juil. , 15:15
Officiel : Manchester City achète Anderson pour 135 ME
02 juil. , 15:00
Arsenal a trouvé mieux et moins cher que Barcola
02 juil. , 14:30
OM : Genesio a déjà repéré un jeune Marseillais
02 juil. , 14:01
L’ailier danois Jakob Breum va signer à l’ASSE
02 juil. , 13:30
Liverpool, Arsenal, Bradley Barcola donne la réponse parfaite

Derniers commentaires

Genesio à l’OM, le leader du Vélodrome n’est pas fan

Ben au lieu d ouvrir sa gueule il a qu'à racheter le club

OL : Lyon et Tolisso trouvent un accord étonnant

Et vous trouvez ça drôle ?

OM : DNCG, UEFA, Stéphane Richard enchaine les « succès »

Mais rigueur ne veut pas dire absence de compétitivité. On est bien d'accord. Mais effectivement il faut vendre, et surtout les gros salaires. D'abord les inutiles: Kondogbia, Maupay, Moumbagna, Harit, Gomes. Ensuite ceux qui sont vendables et dont on peut se passer: Hojbjerg, Balerdi, Rulli, Greenwood, Aubam. Et enfin ceux qu'on peut remplacer par un jeune: Garcia, Abdelli. En revanche Il faut garder Aguerd qui peut apporter aux jeunes dans tout les niveaux: tactique, professionnalisme, exigence etc...; Medina car on aura besoin d'un dc solide physiquement mais il faudra qu'il se calme avec le trash talking; Paixao et Gouiri pour l'attaque, Weah, Timber. Traoré semble sur le départ et a une bonne valeur marchande, c'est dommage mais on doit vendre malheureusement. Par contre les bons coups mercato, je ne compte pas trop dessus. Des bons joueurs de club à la Rongier, travailleur, tactique et pas trop dégeu techniquement ça sera déjà bien.

Genesio à l’OM, le leader du Vélodrome n’est pas fan

je dis ça parce que dans le passé il a mis des batons dans les roues à certains. Il attend de voir mais si ça ne lui plait pas ce qu'il voit, que fera-t-il ? Pour l'instant et pour que tout le monde tire dans le même sens j'aurais préféré qu'il dise bienvenue à marseille, on te soutient... dans sa bouche, j'attends de voir sonne presque comme une menace ou du moins comme un avertissement en fait haha. Déjà une façon de mettre la pression, j'aime pas ça.

OM : DNCG, UEFA, Stéphane Richard enchaine les « succès »

ça ne veut pas dire qu on aura pas une equipe competitive pour l Europa. si on vend les Moubagna maupay Aubam Hodjberg Balerdi pourquoi pas Aguerd. Harit Garcia, Rulli y a deja de l argent qui rentre, sans perdre en qualité. 1 ou 2 bons coups et on sera pas si mal. Y a deja un vrac d indesirables a faire partir avant de vendre les bons joueurs

Om Dncg Uefa Stephane Richard Enchaine Les Succes

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading