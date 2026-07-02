OM : DNCG, UEFA, Stéphane Richard enchaine les « succès »

Stéphane Richard vient de prendre ses fonctions, et il annonce la couleur pour la suite de l'été marseillais. L'important était de sauver le club face à l'UEFA et la DNCG, et c'est une vraie réussite pour lui.

Nouveau président de l’Olympique de Marseille officiellement intronisé ce mercredi 1er juillet, Stéphane Richard a en réalité pris les commandes depuis plusieurs semaines déjà. Nommé par Frank McCourt pour gérer les finances du club avec plus de fermeté que Pablo Longoria, l’ancien PDG d’Orange sait qu’il n’a pas un rôle facile.

Cela a d’ailleurs commencé directement par deux épreuves, face à l’UEFA et la DNCG. L’instance européenne a délivré une très grosse amende à l’OM, tandis que le gendarme financier a annoncé l’encadrement de la masse salariale et des transferts. Mais cela aurait toujours pu être pire et visiblement, Stéphane Richard est assez satisfait d’avoir évité des plus grosses sanctions.

Stéphane Richard ne vend pas du rêve à l'OM

C’est ce qu’il confie dans un entretien au Phocéen. « J'ai l'impression que cela fait déjà 10 ans que je suis président de l'OM (rire). Nous avons franchi plusieurs étapes importantes avec succès, notamment auprès de la DNCG et de l'UEFA. Nous disposons désormais d'une feuille de route claire. Nous avons également mis en place une nouvelle organisation sportive avec Greg Lorenzi comme directeur sportif et Bruno Genesio comme entraîneur. Notre priorité est de bâtir un nouveau cycle fondé sur le sérieux, la stabilité, la formation et une gestion plus rigoureuse », a promis Stéphane Richard, qui sait que des économies vont être faites et que les supporters marseillais ne vont plus pouvoir compter sur un mercato dispendieux cet été.

Avec zéro recrue en vue et surtout des ventes à réaliser au mois de juillet, il ne devrait pas y avoir beaucoup de rassemblements à l’aéroport de Marignane ces prochaines semaines pour accueillir les nouveaux joueurs de l’OM. Mais le club provençal prend désormais en exemple le modèle lyonnais, qui a su réaliser des jolis coups sans gros moyens l’été dernier.