OM : Des joueurs malhonnêtes, Di Meco a compris

OM10 janv. , 11:00
parMehdi Lunay
L'Olympique de Marseille a failli réaliser l'exploit et priver le PSG du Trophée des champions. Sur le fond comme sur la forme, l'OM a été à la hauteur de l'évènement jeudi soir. Une progression fulgurante après la claque de Nantes mais cela ne trompe pas Eric Di Meco.
L'Olympique de Marseille continue d'avancer masqué cette saison, y compris pour ses propres supporters. Quatre jours après une défaite humiliante contre Nantes au Vélodrome, le club phocéen a mis en difficulté le PSG au Koweït. Il s'en est fallu de peu pour que l'OM ne ramène pas le Trophée des champions à la maison, mettant ainsi fin à une disette de titres vieille de 14 ans. Pour beaucoup d'observateurs, Marseille a enfin un match référence sur lequel capitaliser à l'avenir. Eric Di Meco ne le pense pourtant pas.
Ils choisissent leurs matchs !
- Eric Di Meco
L'ancien défenseur olympien doute de revoir l'OM aussi conquérant à Angers (17 janvier) pour le prochain match de Ligue 1. Selon lui, la différence de niveau des Marseillais contre les cadors et contre les mal-classés est trop importante pour être due au hasard. Il est devenu clair pour lui que les joueurs phocéens « choisissent leurs matchs » cette saison. De quoi dédouaner un peu Roberto de Zerbi dans les mauvais résultats récents de Marseille.
« Ne m'expliquez pas qu'entre dimanche contre Nantes et le match face à Paris, que De Zerbi a fait un truc merveilleux en quatre jours. Ils ont fait le même dispositif tactique et les mecs sautent à pieds joints sur le PSG. Le week-end dernier, tu marchais et les joueurs de Nantes t’ont pris le ballon. On m’explique que c’est la faute de l’entraîneur. Contre Toulouse ou Angers, c’étaient des matchs où ils pouvaient passer devant Paris. Mais ce n’était pas important. Par contre, contre Paris, soi-disant c’était un match en bois, les mecs jouent d’un coup », s'est-il agacé dans le Super Moscato Show sur RMC.

Autant dire que l'ex-défenseur rugueux de l'OM attend son ancien club au tournant dans les prochaines semaines. Les Phocéens auront du mal à se cacher avec un programme costaud. Ils joueront Liverpool, Lens, Bruges, le Paris FC, le PSG et Strasbourg d'ici un mois.
