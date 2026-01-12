OM : Départ acté, Maupay vide son casier

Indésirable lors de ce mercato hivernal, Neal Maupay a désormais de fortes chances de quitter l’OM. L’attaquant de 29 ans est en négociations avancées avec deux clubs espagnols.

Très peu utilisé par Roberto De Zerbi depuis le début de la saison, Neal Maupay fait partie des joueurs dont l’OM aimerait se débarrasser durant ce mois de janvier. L’ancien attaquant de Brighton a quelques courtisans et sa situation pourrait vite se décanter. En Espagne, plusieurs clubs sont très intéressés par la perspective de le récupérer en prêt. Selon les informations du 10 Sport, c’est notamment le cas du FC Séville ainsi que de Getafe.

Maupay très apprécié en Espagne

Et alors que l’on pourrait penser qu’il ne s’agit que de simples intérêts ou au mieux de prise de renseignements, les choses seraient en réalité plus avancées que cela. En effet, le média nous apprend qu’en coulisses, « les négociations sont très avancées » pour un départ de Neal Maupay dans l’un ou l’autre des clubs cités. Un transfert n’est en revanche pas à l’ordre du jour puisque Séville comme Getafe sont plutôt favorables à un prêt de l’attaquant de 29 ans.

Un deal que l’OM pourrait accepter, à condition d’inclure une option d’achat puisque Neal Maupay ne fait clairement plus partie des plans de Roberto De Zerbi, et cela n’a quasiment aucune chance de changer au vu de la concurrence en attaque à Marseille avec Aubameyang, Vaz et le retour de blessure de Gouiri. Reste maintenant à savoir si Séville et Getafe accepteront d’inclure une option d’achat et si celle-ci sera obligatoire.

Un prêt avec option d'achat à l'étude