ICONSPORT_280510_0124 (1)

OM : Départ acté, Maupay vide son casier

OM12 janv. , 10:00
parCorentin Facy
0
Indésirable lors de ce mercato hivernal, Neal Maupay a désormais de fortes chances de quitter l’OM. L’attaquant de 29 ans est en négociations avancées avec deux clubs espagnols.
Très peu utilisé par Roberto De Zerbi depuis le début de la saison, Neal Maupay fait partie des joueurs dont l’OM aimerait se débarrasser durant ce mois de janvier. L’ancien attaquant de Brighton a quelques courtisans et sa situation pourrait vite se décanter. En Espagne, plusieurs clubs sont très intéressés par la perspective de le récupérer en prêt. Selon les informations du 10 Sport, c’est notamment le cas du FC Séville ainsi que de Getafe.

Maupay très apprécié en Espagne

Et alors que l’on pourrait penser qu’il ne s’agit que de simples intérêts ou au mieux de prise de renseignements, les choses seraient en réalité plus avancées que cela. En effet, le média nous apprend qu’en coulisses, « les négociations sont très avancées » pour un départ de Neal Maupay dans l’un ou l’autre des clubs cités. Un transfert n’est en revanche pas à l’ordre du jour puisque Séville comme Getafe sont plutôt favorables à un prêt de l’attaquant de 29 ans.
Un deal que l’OM pourrait accepter, à condition d’inclure une option d’achat puisque Neal Maupay ne fait clairement plus partie des plans de Roberto De Zerbi, et cela n’a quasiment aucune chance de changer au vu de la concurrence en attaque à Marseille avec Aubameyang, Vaz et le retour de blessure de Gouiri. Reste maintenant à savoir si Séville et Getafe accepteront d’inclure une option d’achat et si celle-ci sera obligatoire.

Un prêt avec option d'achat à l'étude

Du côté de l’OM, ce départ serait perçu d’un très bon oeil puisque le club phocéen dispose d’un accord avec Himad Abdelli. Mais comme indiqué par ailleurs, Pablo Longoria et Medhi Benatia doivent dégraisser afin de libérer de la masse salariale avant de faire venir l’international algérien en provenance du SCO. Même si pour l’heure, aucun accord n’existe entre Angers et Marseille, qui s’affrontent ce samedi soir en Ligue 1.
0
Derniers commentaires

OL : Le prodige Endrick choque Madrid

celui qui m'impression vraiment c'est moreira .. je vois meme pas comment fofana pourrait lui reprendre la place sur l'aile gauche tellement il parait indispensable

L’OL, c'est le Brésil, Endrick est heureux

parle pas de logique alors que tu n'es en rien logique mdr et dit pas ya rien en l1 3 eme en ldc 1er en europa et 1 er en conference les defenses de l1 sont meilleur que les def espagnol c'est indeniable a ce compte la ton paxaio on comprend pourquoi il ne drible aucun joueur lui vient de hollande mdr

L’OL, c'est le Brésil, Endrick est heureux

Comparer un premier match pro avec une nouvelle équipe, sans automatismes, à l’extérieur, en hiver, à un Barça imaginaire… c’est déjà montrer que t’as rien compris au foot. Endrick marque, pèse sur la défense et fait gagner son équipe là où d’autres soi-disant “gros” se cassent les dents. Mais t’as raison, continuons à juger les joueurs sur des matchs fictifs que personne n’a joués. Le foot réel se joue sur le terrain, pas dans ta tête.

OL : Endrick est trop fort, les Lyonnais sont amoureux

Mbappe a 2 Endricks dans chaque petit orteil!!

OL : « Il n’a rien à faire là », l’incroyable revanche de ce Lyonnais

En france on passe notre temps a juger super vite voila le resultat.. ils voulaient le faire partir il est notre meilleur defenseur actuel .. et pas que contre des petits

