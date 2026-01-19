Il clashe son entraineur, l’OM le recrute direct

L’OM va très probablement officialiser dans les prochaines heures l’arrivée de Quinten Timber en provenance de Feyenoord. Le milieu de terrain n’était plus vraiment en odeur de sainteté à Rotterdam.

L’ OM s’active depuis quelques heures sur le marché des transferts. Parmi les joueurs susceptibles de rejoindre les Phocéens figure Quinten Timber. L’international néerlandais représente une belle opportunité pour la direction marseillaise, d’autant qu’il sera en fin de contrat à l’issue de la saison. À noter que Timber ne quittera pas Feyenoord dans les meilleures conditions, notamment avec l’entraîneur Robin van Persie, qui l’a d’ailleurs relégué sur le banc ce week-end pour le derby face au Sparta Rotterdam.

Feyenoord ne voulait plus de Timber

Ces dernières heures, l'ancien attaquant de Manchester United s'est ainsi justifié concernant Timber : « J'observe les séances d'entraînement, les matchs et la manière dont les joueurs remplissent leurs rôles. Surtout leurs intentions. Je pense qu’il y a encore beaucoup de points à améliorer. Je veux voir une intention, en défense comme en attaque, pour bien remplir ses fonctions. Je juge en fonction de cela, et c’est pour ça que je choisis d’autres joueurs maintenant. »

Pas de quoi plaire au natif de Utrecht, qui n'a pas hésité à tacler son entraineur : « Je trouve dommage ce que le coach a dit, que ça se soit passé de cette manière. Cela fait déjà quelques fois que le coach ne protège pas le joueur. On peut avoir une opinion, mais il faut me le dire en face. Là, c’était la limite.

Tout le monde au club sait que je donne tout sur le terrain, et je l’ai fait aujourd’hui. Si je dois jouer en arrière droit, je le fais pour mon équipe. Vous pouvez mettre n’importe quel joueur devant une caméra et il dira la même chose. »

Q. Timber Pays-Bas • Âge 24 • Milieu Eredivisie 2025/2026 Matchs 17 Buts 2 Passes décisives 5 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 WC Qualification Europe 2026 Matchs 3 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 KNVB Beker 2025/2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League 2025/2026 Matchs 2 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Europa League 2025/2026 Matchs 4 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Robin van Persie n’envisage plus d’avenir pour Timber à Feyenoord. Il souhaite voir le joueur partir et espère qu’une solution sera trouvée rapidement. De son côté, le joueur batave aurait préféré quitter le club dans de meilleures conditions, d’autant que les critiques des supporters ne lui ont pas été épargnées. En cas de signature à l’OM, Timber aura une nouvelle occasion de prouver sa valeur et d’enchaîner les matchs avec une équipe ambitieuse. Attention toutefois à Roberto De Zerbi, qui, comme Van Persie, attend que ses joueurs donnent toujours le meilleur d’eux-mêmes à 100 %.