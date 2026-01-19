ICONSPORT_282758_0079
Quinten Timber

Il clashe son entraineur, l’OM le recrute direct

OM19 janv. , 19:20
parHadrien Rivayrand
1
L’OM va très probablement officialiser dans les prochaines heures l’arrivée de Quinten Timber en provenance de Feyenoord. Le milieu de terrain n’était plus vraiment en odeur de sainteté à Rotterdam.
L’OM s’active depuis quelques heures sur le marché des transferts. Parmi les joueurs susceptibles de rejoindre les Phocéens figure Quinten Timber. L’international néerlandais représente une belle opportunité pour la direction marseillaise, d’autant qu’il sera en fin de contrat à l’issue de la saison. À noter que Timber ne quittera pas Feyenoord dans les meilleures conditions, notamment avec l’entraîneur Robin van Persie, qui l’a d’ailleurs relégué sur le banc ce week-end pour le derby face au Sparta Rotterdam.

Feyenoord ne voulait plus de Timber 

Ces dernières heures, l'ancien attaquant de Manchester United s'est ainsi justifié concernant Timber : « J'observe les séances d'entraînement, les matchs et la manière dont les joueurs remplissent leurs rôles. Surtout leurs intentions. Je pense qu’il y a encore beaucoup de points à améliorer. Je veux voir une intention, en défense comme en attaque, pour bien remplir ses fonctions. Je juge en fonction de cela, et c’est pour ça que je choisis d’autres joueurs maintenant. »

Lire aussi

L’OM fait de la place à Lucas Da CunhaL’OM fait de la place à Lucas Da Cunha
Pas de quoi plaire au natif de Utrecht, qui n'a pas hésité à tacler son entraineur : « Je trouve dommage ce que le coach a dit, que ça se soit passé de cette manière. Cela fait déjà quelques fois que le coach ne protège pas le joueur. On peut avoir une opinion, mais il faut me le dire en face. Là, c’était la limite.
Tout le monde au club sait que je donne tout sur le terrain, et je l’ai fait aujourd’hui. Si je dois jouer en arrière droit, je le fais pour mon équipe. Vous pouvez mettre n’importe quel joueur devant une caméra et il dira la même chose. »
Q. Timber

Q. Timber

NetherlandsPays-Bas Âge 24 Milieu

Eredivisie

2025/2026
Matchs17
Buts2
Passes décisives5
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs3
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

KNVB Beker

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs4
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Robin van Persie n’envisage plus d’avenir pour Timber à Feyenoord. Il souhaite voir le joueur partir et espère qu’une solution sera trouvée rapidement. De son côté, le joueur batave aurait préféré quitter le club dans de meilleures conditions, d’autant que les critiques des supporters ne lui ont pas été épargnées. En cas de signature à l’OM, Timber aura une nouvelle occasion de prouver sa valeur et d’enchaîner les matchs avec une équipe ambitieuse. Attention toutefois à Roberto De Zerbi, qui, comme Van Persie, attend que ses joueurs donnent toujours le meilleur d’eux-mêmes à 100 %.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_272079_0001
OL

Un triste record battu par l’OL contre Brest

ICONSPORT_281630_0016
PSG

Chelsea laisse Enzo Fernandez signer au PSG

ICONSPORT_282746_0154
FC Nantes

Officiel : Ali Youssif signe à Nantes

Nartey
OL

Noah Nartey à l’OL, les détails financiers dévoilés

Fil Info

19 janv. , 20:40
Un triste record battu par l’OL contre Brest
19 janv. , 20:20
Chelsea laisse Enzo Fernandez signer au PSG
19 janv. , 20:01
Officiel : Ali Youssif signe à Nantes
19 janv. , 20:00
Noah Nartey à l’OL, les détails financiers dévoilés
19 janv. , 19:40
CAN 2025 : Rami est le seul à comprendre Brahim Diaz
19 janv. , 19:00
OL : Une décision arbitrale faussée, Brest accuse
19 janv. , 18:40
Le Hellas Vérone dépouille l’OM, pas de larmes en vue
19 janv. , 18:20
PSG : Gonçalo Ramos, un club pousse très fort pour le recruter

Derniers commentaires

Noah Nartey à l’OL, les détails financiers dévoilés

Arrière droit avec MLN et Matta qui peut revenir à droite. Un central serait bien

Hakimi et la serviette de Mendy, l’autre scène honteuse de la CAN

Heureusement pour le Sénégal il y avait Mané qui a su donner le bon exemple

Noah Nartey à l’OL, les détails financiers dévoilés

Il nous manque plus qu'un arrière droit (j'y crois pas trop) et potentiellement un 9 à la Giroud (profil)... Au vu de l'éclosion de Kluivert, il n'est peut être pas utile de prendre un DC

Le Real offre Mastantuono au PSG pour 60 ME

Non ,le train est passé, tu ne l'as pas pris alors passe ton chemin

PSG : Gonçalo Ramos, un club pousse très fort pour le recruter

Paris n'a pas l'intention de le laisser partir

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading