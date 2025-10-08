OM : De Zerbi vise le grand chelem en Ligue 1

La victoire de l'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain permet à Roberto De Zerbi de se rapprocher d'un incroyable grand chelem. Il ne lui manque plus que deux équipes de Ligue 1 à battre pour remplir son tableau de chasse.

La deuxième saison de Roberto De Zerbi sur le banc de l' Olympique de Marseille a eu bien du mal à démarrer. Une défaite en ouverture de la J1 face à Rennes, avec les conséquences qu'on lui connait sur les contours de l'effectif et le départ d'Adrien Rabiot, puis une défaite dans l'Olympico en J3 face à Lyon. Malgré tout, la pente a rapidement été remontée, avec comme point culminant une victoire importante face au Paris Saint-Germain, puis à Strasbourg dans la foulée. A ce jour, l'OM est dans le bon wagon, avec seulement un point de retard sur le PSG. En battant le rival parisien, Roberto De Zerbi s'est d'ailleurs rapproché d'un incroyable grand chelem, celui qui consiste à battre toutes les équipes de Ligue 1 possible.

Olympique Marseille Ligue 1 # 2 V V V V D Ligue 1 Matchs 7 V Victoire 5 M Match nul 0 D Défaite 2 Buts Marqués 15 Buts Encaissés 5 Matchs Récents Tout afficher 04 octobre 2025 à 17:00 Ligue 1 Metz 0 — 3 Match terminé Olympique Marseille 30 septembre 2025 à 21:00 Champions League Olympique Marseille 4 — 0 Match terminé Ajax Meilleurs Joueurs Tout afficher 97 . P. Aubameyang GAB • Âge 36 • Attaquant Matchs 5 Buts 3 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 10 . M. Greenwood ENG,NIR,SCO,WAL • Âge 24 • Attaquant Matchs 7 Buts 2 Passes décisives 3 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Roberto De Zerbi proche de remplir son tableau de chasse

Depuis qu'il est entraineur de l'Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi a quasiment battu toutes les équipes de Ligue 1 au moins une fois. En battant le PSG, il ne lui reste désormais que deux clubs à battre pour pouvoir se targuer d'avoir un tableau de chasse au complet. L'entraineur italien attend toujours de prendre une victoire face au LOSC et à l'AJ Auxerre. Deux équipes que les Phocéens doivent rencontrer en cette fin d'année 2025. En effet, l'OM est attendu à Auxerre le 1er novembre prochain, et à Lille le 5 décembre. Deux rencontres, deux déplacements, mais aussi et surtout deux chances de faire le grand chelem.

Après seulement une saison et demi à la tête de l'effectif olympien, ce serait une prouesse pour un entraineur, hors PSG, que de remplir un tel tableau de chasse. Preuve en est surtout que l'OM a retrouvé une identité marquée qui a de quoi faire peur à toutes les équipes rencontrées.