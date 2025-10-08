ICONSPORT_270916_0424
Roberto De Zerbi

OM : De Zerbi vise le grand chelem en Ligue 1

OM08 oct. , 16:30
parQuentin Mallet
1
La victoire de l'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain permet à Roberto De Zerbi de se rapprocher d'un incroyable grand chelem. Il ne lui manque plus que deux équipes de Ligue 1 à battre pour remplir son tableau de chasse.
La deuxième saison de Roberto De Zerbi sur le banc de l'Olympique de Marseille a eu bien du mal à démarrer. Une défaite en ouverture de la J1 face à Rennes, avec les conséquences qu'on lui connait sur les contours de l'effectif et le départ d'Adrien Rabiot, puis une défaite dans l'Olympico en J3 face à Lyon. Malgré tout, la pente a rapidement été remontée, avec comme point culminant une victoire importante face au Paris Saint-Germain, puis à Strasbourg dans la foulée. A ce jour, l'OM est dans le bon wagon, avec seulement un point de retard sur le PSG. En battant le rival parisien, Roberto De Zerbi s'est d'ailleurs rapproché d'un incroyable grand chelem, celui qui consiste à battre toutes les équipes de Ligue 1 possible.
Olympique Marseille

Olympique Marseille

Ligue 1 #2
V
V
V
V
D
Ligue 1
Ligue 1
Matchs7
V
Victoire5
M
Match nul0
D
Défaite2
Buts Marqués15
Buts Encaissés5

Matchs Récents

Tout afficher
04 octobre 2025 à 17:00
Ligue 1
MetzMetz
0
3
Match terminé
Olympique MarseilleOlympique Marseille
30 septembre 2025 à 21:00
Champions League
Olympique MarseilleOlympique Marseille
4
0
Match terminé
AjaxAjax

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
P. Aubameyang
97.

P. Aubameyang

GABGAB Âge 36 Attaquant
Matchs5
Buts3
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
M. Greenwood
10.

M. Greenwood

ENG,NIR,SCO,WALENG,NIR,SCO,WAL Âge 24 Attaquant
Matchs7
Buts2
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Roberto De Zerbi proche de remplir son tableau de chasse

Depuis qu'il est entraineur de l'Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi a quasiment battu toutes les équipes de Ligue 1 au moins une fois. En battant le PSG, il ne lui reste désormais que deux clubs à battre pour pouvoir se targuer d'avoir un tableau de chasse au complet. L'entraineur italien attend toujours de prendre une victoire face au LOSC et à l'AJ Auxerre. Deux équipes que les Phocéens doivent rencontrer en cette fin d'année 2025. En effet, l'OM est attendu à Auxerre le 1er novembre prochain, et à Lille le 5 décembre. Deux rencontres, deux déplacements, mais aussi et surtout deux chances de faire le grand chelem.
Après seulement une saison et demi à la tête de l'effectif olympien, ce serait une prouesse pour un entraineur, hors PSG, que de remplir un tel tableau de chasse. Preuve en est surtout que l'OM a retrouvé une identité marquée qui a de quoi faire peur à toutes les équipes rencontrées.
1
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

