OM : De Zerbi viré, son plus grand fan le lâche

L’OM a très mal débuté son année 2026 en s’inclinant à domicile face au FC Nantes en Ligue 1. Roberto De Zerbi est vivement critiqué pour ses choix tactiques.

L’OM est plus que jamais sous pression à l’approche du Trophée des champions face au PSG ce jeudi. L’ Olympique de Marseille a chuté face à Nantes au Stade Vélodrome, terminant la rencontre à neuf contre onze. La dynamique phocéenne n’est plus celle observée il y a encore quelques semaines. De nombreux fans et observateurs peinent désormais à comprendre la direction prise par Roberto De Zerbi. Ce n’est pas Walid Acherchour qui dira le contraire, lui qui estime que l’Italien devrait se simplifier davantage la vie dans ses choix.

De Zerbi, rien ne va plus

Sur l’antenne de RMC, le consultant a en effet poussé un coup de gueule contre l’ancien entraîneur de Sassuolo : « Il m’a toujours plu. Mais, avec toute la bienveillance possible, je ne peux pas cautionner ce genre de matches. (…) Depuis son arrivée à l’OM, il y a trop de rencontres comme celle de ce week-end, où ce que produit Marseille est très pauvre. Comment est-il possible de produire aussi peu et d’être dans ce type de gestion ?

Je ne comprenais pas la composition de départ. Il se complique la vie et analyse trop la Ligue 1. Emerson est meilleur face au jeu que dos au but, et il l’a placé dos au jeu. À la perte de balle, tu es en immense difficulté, et il continue de le faire. Avec le carton rouge, pourquoi se casse-t-il encore la tête ? De Zerbi est responsable de tout ça. Même avant l’expulsion, ils ne sont pas bons du tout. Il y a un véritable problème tactique. »

L’OM vivra un mois de janvier particulièrement chargé. Les Phocéens joueront une grande partie de leur saison lors des matches à venir, et Roberto De Zerbi n’aura pas le droit à l’erreur. L’entraîneur italien pourra peut-être compter sur des renforts lors du mercato dans les prochains jours. En attendant, c’est le PSG qui se dressera face aux Phocéens au Koweït. Et l’OM est déjà plus que jamais sous pression.