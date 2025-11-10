OM : De Zerbi trop nerveux, la chaîne Ligue 1+ sort un scoop

Roberto De Zerbi intenable sur son banc de touche. Ce n'est pas toujours valable, notamment quand son équipe marque un but. Une séquence surprise signée Ligue 1+.

Accusé de vivre trop intensément les matchs de son équipe et de perdre en quelque sorte son statut d’entraineur à force de sauter et hurler comme un supporter au bord de touche, Roberto De Zerbi a surpris tout le monde samedi soir. Dans des images diffusées par Ligue 1+, on y voit l’entraineur de l’OM ne pas réagir au moment où l’arbitre siffle un pénalty pourtant important pour son équipe pour une faute sur Paixao. Et quand le but est inscrit par Greenwood dans la foulée, RDZ reste enfoncé dans son fauteuil, boudant presque sa joie alors que son adjoint lui tape sur la jambe pour lui signifier quand même que son équipe a marqué un but.

Roberto De Zerbi dans une séquence... lunaire

Des images qui peuvent interpeller tant le technicien italien est capable parfois de taper un sprint pour aller célébrer avec ses joueurs un but marqué. Pour le coup, après une semaine éprouvante, De Zerbi avait visiblement envie de ne pas perdre d’énergie. Une autre facette du coach de l’OM, qu’on lui connait beaucoup moins.

Ces derniers jours, l’ancien coach de Brighton s’est en tout cas fait attaqué sur son attitude sur le banc, jugée trop proche de celle d’un supporter, et pas vraiment celle d’un technicien. « Pour moi, il est trop investi, il est trop dans son match, il est trop supporter, il est pratiquement joueur, il est tout à la fois sauf entraîneur, et donc son esprit d’analyse est complètement biaisé. Il ferait mieux de monter, de prendre de l’altitude, de regarder un petit peu, d’être moins, moins, moins actif sur son bord de terrain. Alors, beaucoup adorent ça : “Ouais, c’est génial, c’est l’esprit de Marseille.” Mais moi, voilà, que ce soit en visuel, voire même, ça lui ferait du bien, parce qu’il serait assis, il prendrait de la hauteur, il aurait plus cet esprit d’analyse », a fait savoir sur RMC Lionel Charbonnier, l’ancien gardien de l’équipe de France.