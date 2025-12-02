OM : De Zerbi se prend pour Luis Enrique, Manu Petit se lâche

ICONSPORT_278492_0230

Roberto De Zerbi surprend quasiment à chaque match avec ses choix tactiques. C'en est trop pour Emmanuel Petit, qui estime que l'entraineur de l'OM va finir par perdre tout le monde en route. 
Freiné par Toulouse le week-end dernier, l’Olympique de Marseille a manqué l’occasion de prendre la tête du championnat. Un contre temps pour la formation provençale qui était sur une bonne dynamique avec sa précieuse victoire contre Newcastle. Mais depuis le début de saison, et même avant le départ forcé d’Adrien Rabiot, Roberto De Zerbi cherche toujours la bonne formule. Selon L’Equipe, il ne serait toujours pas satisfait de son groupe et demanderait un numéro 10 au mercato pour régler ce problème d’animation offensive. 

Roberto De Zerbi, trop de changements avec l'OM ?

Le problème est jugé sérieux par l’entraineur italien, qui s’est senti obligé de titulariser Darryl Bakola contre Newcastle, alors que le jeune marseillais n’avait pas encore débuté un match en Ligue 1. Un choix osé qui n’a pas convaincu Emmanuel Petit malgré la victoire finale. Pour le champion du monde 1998, Roberto De Zerbi veut clairement trop en faire avec ses surprises à chaque 11 de départ, et cela empêche la stabilité de son équipe. C’est ce qu’a fait savoir l’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco et d’Arsenal pour MadeInFoot. 
« J'ai eu peur car lors de la dernière journée de Ligue des Champions, je me suis dit qu'il essayait de faire du Pep Guardiola ou du Luis Enrique, en mauvaise version. Il nous sort toujours une surprise de dernière minute. Il a ses raisons pour ça et j'avais dit avant le match que c'était risqué de lancer, dans un match hyper important sur le plan comptable pour Olympique de Marseille, un jeune qui n'a aucune expérience à ce niveau-là , alors que tu as des joueurs qui ont été recrutés pour ça et qui sont sur le banc. Donc tu joues à un jeu qui peut être extrêmement négatif et qui peut se retourner contre toi. À l'issue du match, si ça avait été un match nul ou une défaite par de l'OM, tout le monde lui serait tombé dessus. Et cela aurait été difficile de gérer les joueurs qui sont censés jouer et qui voient passer devant eux un petit gamin avec aucune expérience », a souligné Emmanuel Petit, persuadé que De Zerbi prend de gros risques à chaque match, ce qui explique selon lui que certains joueurs ont du mal à suivre leur entraineur cette saison à l’OM. 

Loading