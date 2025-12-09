ICONSPORT_274575_0022

OM : De Zerbi met Longoria sous pression

09 déc. , 20:00
Guillaume Conte
0
L'OM a besoin d'un numéro 10 pour la deuxième partie de saison, et Roberto De Zerbi cherche directement le joueur parfait pour renforcer son équipe au mercato. 
Un an après, Botafogo a été oublié et c’est un autre club de Rio de Janeiro qui est sur le toit de l’Amérique du Sud. Le Flamengo de Filipe Luis marche sur l’eau et l’une des raisons de sa réussite est la forme étincelante de son milieu offensif Jorge Carrascal. Le Colombien a connu une carrière alambiquée, avec des aller-retours incessants entre l’Europe de l’Est, que soit l’Ukraine ou la Russie, et l’Amérique du Sud, que ce soit la Colombie, l’Argentine et désormais le Brésil. 

Roberto De Zerbi veut un 10, Longoria en mission

Mais en août dernier, Flamengo lâchait tout de même 12,5 ME pour le ramener du Dinamo Moscou, et l’alchimie fonctionnait immédiatement. A 27 ans, Carrascal est au sommet de sa carrière avec le titre en Copa Libertadores, et cela pourrait bien lui valoir une arrivée par la grande porte en Europe. 
Sky Sports confirme les informations sur l’intérêt de l’OM, qui est l’un des clubs les plus intéressés pour le faire venir. Il faut dire que Roberto De Zerbi réclame un numéro 10 pour son équipe, estimant qu’il s’agit là du chainon manquant pour passer un cap. Et l’entraineur italien a ciblé le Colombien pour ses qualités techniques et physiques, ce qui correspond au jeu que « RDZ » souhaite mettre en place. 
Toutefois, faire craquer Flamengo sera compliqué et coûteux. La formation de Rio de Janeiro n’a aucune intention de se séparer de son meneur de jeu, et Filipe Luis l’apprécie énormément. Il faudrait une offre impossible à refuser, au-delà des 20 millions d’euros, pour envisager un transfert. 
Pour le moment, le contact a en tout cas été pris et l’OM confirme son désir de faire venir le joueur colombien cet hiver. Un pari osé en plein mois de janvier, mais qui correspond aussi aux envies de Roberto De Zerbi. Pablo Longoria l'a bien compris. 
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

