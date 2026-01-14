ICONSPORT_282264_0052

OM : « De Zerbi en a marre », L’Equipe du Soir balance

OM14 janv. , 8:40
parCorentin Facy
Capable du pire comme du meilleur, l’OM est imprévisible et c’est précisément ce qui pose problème à Roberto De Zerbi, qui refuse d’avancer en favori dans cette Coupe de France après la large victoire contre Bayeux (0-9).
Auteur d’un match splendide contre le Paris Saint-Germain lors du Trophée des Champions, l’Olympique de Marseille a digéré sa défaite sur le gong et a passé ses nerfs sur l’équipe amateure de Bayeux (R1) en s’imposant largement sur le score de 0-9. Un résultat qui prouve que l’OM prend cette compétition très au sérieux, plus encore sans doute après l’élimination du PSG qui rend possible un titre, 14 ans après le dernier ramené sur le Vieux Port. Roberto De Zerbi refuse toutefois de s’enflammer puisque l’Italien avance sans aucune certitude.
Son équipe est capable du meilleur (OM-PSG, Bayeux-OM) mais aussi du pire comme l’a démontré la défaite 0-2 à domicile contre Nantes moins d’une semaine avant le Classique au Koweït. « C'est vrai que le PSG a été éliminé mais nous, on a perdu contre Nantes (0-2, le 4 janvier), qui était avant-dernier du classement (de Ligue 1). Le foot, ce n'est pas que les grosses affiches » a justement glissé Roberto De Zerbi en conférence de presse après la victoire à Caen face à Bayeux. Sur le plateau de L’Equipe du Soir, Dominique Sévérac a estimé que cette irrégularité incompréhensible des joueurs de l’OM allait devenir à terme un sérieux problème pour Roberto De Zerbi et pour savoir ce dont est vraiment capable ce groupe.

« Les joueurs de l’OM font un match incroyable contre le PSG mais trois jours avant, ils sont nuls contre Nantes… Mercredi soir ils en mettent neuf (en Coupe de France contre Bayeux), qu’est-ce qui nous dit qu’il vont au moins en mettre un ce week-end en championnat contre Angers ? On ne sait même pas si l’OM va mettre un but à Angers... De Zerbi en a marre, il ne comprend pas le visage de son équipe » a estimé le journaliste du Parisien, qui n’aimerait pas être à la place de Roberto De Zerbi.
D'un week-end à l’autre et d’une compétition à l’autre, l’Italien ignore quelle visage il va voir de son équipe. Une irrégularité frustrante qu’il va vite falloir gommer pour rester dans le top 3 en Ligue 1 et pour avancer en Coupe de France. Sans oublier que la Ligue des Champions va reprendre ses droits la semaine prochaine avec une affiche exceptionnelle contre Liverpool au Vélodrome.
