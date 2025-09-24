OM : De Zerbi échappe à une lourde sanction

Réunie ce mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a jugé le cas de Roberto De Zerbi après le carton rouge reçu par l’entraîneur italien lors du Classique entre l’OM et le PSG lundi.

Roberto De Zerbi échappe au pire. Exclu par Jérôme Brisard lors du match entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain lundi soir, l’entraîneur italien a écopé d’un seul match ferme de suspension plus un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes sanctions officielles.

L’entraîneur olympien s’en tire bien mais profite de son casier vierge en Ligue 1. C’est en effet le premier carton rouge reçu par Roberto De Zerbi en France. L’ex-entraîneur de Brighton n’avait d’ailleurs jamais été expulsé depuis le début de sa carrière, un élément qui a logiquement compté dans le choix de la commission de discipline de la LFP ce mercredi soir.