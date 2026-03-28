OM : Christophe Galtier dans l'ombre de Beye

L'Olympique de Marseille a décidé de miser sur Habib Beye, mais se garde la possibilité de tout changer en fin de saison si cela ne colle pas. Le nom de Christophe Galtier est murmuré.

Comment va se terminer la saison de l’Olympique de Marseille . Les supporters avaient de grosses attentes après le mercato ambitieux, mais tout s’est écroulé, en championnat, en Coupe de France et surtout en Ligue des Champions avec un fiasco qui va encore rester dans les mémoires. Roberto De Zerbi a fini par en faire les frais et il ne deviendra pas le Diego Simeone de l’OM. Habib Beye est arrivé en urgence pour essayer de sauver les meubles et aller chercher une place en Ligue des Champions. L’apport financier de cette compétition est vital aux yeux de Frank McCourt, qui n’en peut plus d’éponger les dettes.

Galtier coche beaucoup de cases pour l'OM

Mais, entre l’élimination en Coupe de France et les défaites embarrassantes face à Lille ou Brest, Habib Beye a du mal à convaincre qu’il est l’homme de la situation sur le long terme à Marseille. Et à l’heure où l’OM pourrait donc changer son fusil d’épaule en fin de saison, puisque le Franco-Sénégalais ne possède pas un contrat trop embarrassant, le nom de Christophe Galtier se murmure dans la cité provençale.

Tout d’abord parce que le technicien français envisage un retour en France après des passages au Qatar et en Arabie saoudite. Ensuite, car il s’agit d’un ancien joueur du club, ce qui compte toujours à Marseille. Enfin, c’est un entraineur qui a certes eu les commandes du PSG pendant un an, mais qui a aussi réussi à faire gagner des clubs français, comme Saint-Etienne ou Lille, et a réussi de belles choses avec Nice.

Des critères qui rentrent en ligne de compte, surtout à l’heure où l’entraineur de 59 ans traine à Marseille ces derniers jours. Il a fait une petite tournée médiatique, retrouvant notamment Dimitri Payet pour évoquer la fin de sa carrière. Et quand on sait que l’ancien numéro 10 de l’OM a une place « promise » dans le staff, l’association entre les deux sur le banc de touche du Vélodrome n’est pas impensable. Autant dire que, si Marseille décide de se séparer d’Habib Beye en fin saison, le nom de Christophe Galtier ne tardera pas à sortir parmi les candidats au poste.