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OM : Christophe Galtier dans l'ombre de Beye

OM28 mars , 16:40
parGuillaume Conte
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L'Olympique de Marseille a décidé de miser sur Habib Beye, mais se garde la possibilité de tout changer en fin de saison si cela ne colle pas. Le nom de Christophe Galtier est murmuré.
Comment va se terminer la saison de l’Olympique de Marseille. Les supporters avaient de grosses attentes après le mercato ambitieux, mais tout s’est écroulé, en championnat, en Coupe de France et surtout en Ligue des Champions avec un fiasco qui va encore rester dans les mémoires. Roberto De Zerbi a fini par en faire les frais et il ne deviendra pas le Diego Simeone de l’OM. Habib Beye est arrivé en urgence pour essayer de sauver les meubles et aller chercher une place en Ligue des Champions. L’apport financier de cette compétition est vital aux yeux de Frank McCourt, qui n’en peut plus d’éponger les dettes.

Galtier coche beaucoup de cases pour l'OM

Mais, entre l’élimination en Coupe de France et les défaites embarrassantes face à Lille ou Brest, Habib Beye a du mal à convaincre qu’il est l’homme de la situation sur le long terme à Marseille. Et à l’heure où l’OM pourrait donc changer son fusil d’épaule en fin de saison, puisque le Franco-Sénégalais ne possède pas un contrat trop embarrassant, le nom de Christophe Galtier se murmure dans la cité provençale.
Tout d’abord parce que le technicien français envisage un retour en France après des passages au Qatar et en Arabie saoudite. Ensuite, car il s’agit d’un ancien joueur du club, ce qui compte toujours à Marseille. Enfin, c’est un entraineur qui a certes eu les commandes du PSG pendant un an, mais qui a aussi réussi à faire gagner des clubs français, comme Saint-Etienne ou Lille, et a réussi de belles choses avec Nice.
Des critères qui rentrent en ligne de compte, surtout à l’heure où l’entraineur de 59 ans traine à Marseille ces derniers jours. Il a fait une petite tournée médiatique, retrouvant notamment Dimitri Payet pour évoquer la fin de sa carrière. Et quand on sait que l’ancien numéro 10 de l’OM a une place « promise » dans le staff, l’association entre les deux sur le banc de touche du Vélodrome n’est pas impensable. Autant dire que, si Marseille décide de se séparer d’Habib Beye en fin saison, le nom de Christophe Galtier ne tardera pas à sortir parmi les candidats au poste.
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Magnifique 😂😂

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Bref au pire perso je men cogne complètement... cest fou cette mani chez vous les lyonnais de venir faire les médisant pour des conneries pareille ... perso de l'affluence des féminines je men branle ... mais alors imagine un peu des féminines lyonnaise ce que jen ai encore plus a foutre.. venir baver sur ca franchement... et si le stade est vide ca te fera quoi??? Et meme si il est plein d'ailleurs ??? Bande de malade que vous êtes...🤣😂

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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