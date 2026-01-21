OM : Cette recrue est déjà le chouchou de De Zerbi

A la surprise générale, l'OM va obtenir le prêt d'Ethan Nwaneri. Le jeune milieu offensif (18 ans) arrive tout droit d'Arsenal. Mikel Arteta ne voulait pas de ce transfert au départ. Mais, Roberto De Zerbi a su le faire changer d'avis.

L' Olympique de Marseille est en train de réaliser un mercato extrêmement séduisant cet hiver. Les Phocéens vont mettre la main sur Quinten Timber avant peut-être Himad Abdelli à Angers voire Anis Hadj Moussa au Feyenoord. Ils sont aussi allés chercher une pépite d'Arsenal en la personne d'Ethan Nwaneri . Le jeune milieu offensif de 18 ans va être prêté à l'OM par les Gunners. L'arrivée de l'international espoirs anglais est inattendue mais particulièrement séduisante pour les supporters phocéens.

Nwaneri à l'OM, merci De Zerbi !

Nwaneri est décrit comme un prodige du football anglais et le visage d'Arsenal dans un futur proche. Même s'il le fait peu jouer cette saison, Mikel Arteta est convaincu de l'immense potentiel du jeune homme. Ainsi, il a longtemps refusé tout départ du joueur en janvier. Il affirmait compter sur lui dans la quête du titre de champion d'Angleterre. Pourquoi a t-il subitement changé d'avis ? Grâce à Roberto de Zerbi uniquement, désireux plus que tout de l'avoir sous ses ordres. Et dans l'autre sens, la réputation de l'entraîneur italien a suffi pour le convaincre d'envoyer Nwaneri à Marseille.

« La volonté d'Arteta de voir Nwaneri jouer sous les ordres de Roberto De Zerbi, l'entraîneur de Marseille, a joué un rôle important dans la conclusion de l'accord », a écrit The Athletic. Un pari audacieux sachant en plus qu'Ethan Nwaneri ne connaît pas la Ligue 1, un championnat quelque peu différent de la Premier League. Une preuve supplémentaire de l'aura de Roberto de Zerbi en Europe malgré un bilan contrasté et parfois critiqué à l'OM.