ICONSPORT_279580_0304
Ethan Nwaneri

OM : Cette recrue est déjà le chouchou de De Zerbi

OM21 janv. , 14:00
parMehdi Lunay
0
A la surprise générale, l'OM va obtenir le prêt d'Ethan Nwaneri. Le jeune milieu offensif (18 ans) arrive tout droit d'Arsenal. Mikel Arteta ne voulait pas de ce transfert au départ. Mais, Roberto De Zerbi a su le faire changer d'avis.
L'Olympique de Marseille est en train de réaliser un mercato extrêmement séduisant cet hiver. Les Phocéens vont mettre la main sur Quinten Timber avant peut-être Himad Abdelli à Angers voire Anis Hadj Moussa au Feyenoord. Ils sont aussi allés chercher une pépite d'Arsenal en la personne d'Ethan Nwaneri. Le jeune milieu offensif de 18 ans va être prêté à l'OM par les Gunners. L'arrivée de l'international espoirs anglais est inattendue mais particulièrement séduisante pour les supporters phocéens.

Nwaneri à l'OM, merci De Zerbi !

Nwaneri est décrit comme un prodige du football anglais et le visage d'Arsenal dans un futur proche. Même s'il le fait peu jouer cette saison, Mikel Arteta est convaincu de l'immense potentiel du jeune homme. Ainsi, il a longtemps refusé tout départ du joueur en janvier. Il affirmait compter sur lui dans la quête du titre de champion d'Angleterre. Pourquoi a t-il subitement changé d'avis ? Grâce à Roberto de Zerbi uniquement, désireux plus que tout de l'avoir sous ses ordres. Et dans l'autre sens, la réputation de l'entraîneur italien a suffi pour le convaincre d'envoyer Nwaneri à Marseille.
« La volonté d'Arteta de voir Nwaneri jouer sous les ordres de Roberto De Zerbi, l'entraîneur de Marseille, a joué un rôle important dans la conclusion de l'accord », a écrit The Athletic. Un pari audacieux sachant en plus qu'Ethan Nwaneri ne connaît pas la Ligue 1, un championnat quelque peu différent de la Premier League. Une preuve supplémentaire de l'aura de Roberto de Zerbi en Europe malgré un bilan contrasté et parfois critiqué à l'OM.
E. Nwaneri

E. Nwaneri

EnglandAngleterre Âge 18 Milieu

Champions League

2025/2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

2025/2026
Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_277598_0022
OL

Sacha Boey ne viendra pas, l’OL a trouvé mieux

Dro Fernandez
PSG

Le Barça utilise Dro Fernandez pour plumer le PSG

ICONSPORT_275692_0084
OM

OM : Corinne Diacre menace de claquer la porte

ICONSPORT_271272_0033
Lens

Un renfort surprise en attaque pour Lens

Fil Info

21 janv. , 17:00
Sacha Boey ne viendra pas, l’OL a trouvé mieux
21 janv. , 16:30
Le Barça utilise Dro Fernandez pour plumer le PSG
21 janv. , 16:00
OM : Corinne Diacre menace de claquer la porte
21 janv. , 15:40
Un renfort surprise en attaque pour Lens
21 janv. , 15:30
OM : Phil Foden à Marseille, il y a de quoi s’enflammer
21 janv. , 15:00
OL : L’Academy tourne au ralenti au pire moment
21 janv. , 14:41
L'OL sans Abner ni Endrick à Berne
21 janv. , 14:35
Le PSG retrouve Hakimi et Mbaye
21 janv. , 14:32
OM : Quinten Timber est à Marseille

Derniers commentaires

Noah Nartey à l’OL, déjà une très mauvaise nouvelle

Khalis Merah connait le même problème ; il est plus technique mais pas encore au niveau d'un R Cherki il devrait chercher à faire du Mickael Essien

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

disons que de donner un avis sans dire pourquoi c'est un peu inutile !! il a le droit evidemment ! surtout que le dirty ne s'en prive pas de donner son avis sur tous les articles de l'OM meme qd ca ne concerne pas l'OM

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

si angers resiste ils vont finir par avoir leur joueur qui part en juin gratos ... à eux de voir ! Perso, vu que timber et nwaneri arrive, ca peut attendre juin et une arrivée libre

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

le pire c'est que si il avait dit oui à l'OL plutot qu'à l'OM , les lyonnais l'aurait adoubé direct !! c'est de la mauvaise fois ! Encore y 'aurait des argument sportifs, économiques !!

L'OL et l'OM comptent leurs sous pour un défenseur coté

ET? ou est le problème en fait?? T'es de la police de la pensée? tu veux me censurer?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading