3 ME pour Nwaneri, l'offre sidérante de l'OM

A la recherche d’un milieu offensif, l’OM aimerait se faire prêter Ethan Nwaneri par Arsenal cet hiver. Une première offre a été transmise aux Gunners par le board olympien et elle ne manque pas de surprendre.

L’Olympique de Marseille passe la seconde sur le marché des transferts. Le club phocéen a trouvé un accord de principe avec Feyenoord pour l’arrivée de Quinten Timber, un renfort de taille pour Roberto De Zerbi au milieu de terrain. L’international néerlandais ne devrait pas être le seul joueur à renforcer l’OM cet hiver. Les dirigeants phocéens ont entamé des discussions avec Arsenal pour tenter d’obtenir le prêt d’Ethan Nwaneri.

Le milieu offensif de 18 ans, jugé comme l’un des joueurs les plus prometteurs en Angleterre, souffre d’un manque de temps de jeu chez les Gunners cette saison. Arsenal n’est pas contre le prêter pour six mois et Marseille, qui entretient de bonnes relations avec le club londonien (Kolasinac, Guendouzi, Nuno Tavares, Saliba) espère pouvoir en profiter pour récupérer le talentueux milieu offensif. Selon les informations de Fabrizio Romano, l’Olympique de Marseille a déjà dégainé une première offre pour s’attacher les services d’Ethan Nwaneri.

L'OM prêt à payer 3 ME pour le prêt de Nwaneri

Une proposition qui risque de faire tousser les supporters olympiens puisque Pablo Longoria a proposé un prêt payant supérieur à 3 millions d’euros et une prise en charge à 100% du salaire. Des frais importants pour un prêt de seulement six mois. Le spécialiste du mercato indique par ailleurs qu’Arsenal est ouvert aux négociations pour son milieu offensif, mais pourrait inclure certaines clauses afin que Nwaneri dispose d’un temps de jeu important, avec la possibilité par exemple de faire grimper le prix du prêt si l’Anglais ne joue pas suffisamment.

Chez les supporters olympiens, on est emballé à l’idée de voir le talentueux numéro dix d’Arsenal débarquer à Marseille. En revanche, la perspective de voir l’OM payer 3 millions d’euros pour un prêt de six mois fait nettement moins l’unanimité. « Je comprends pas trop l’intérêt mais bon », « Donc on va payer 3 millions pour un jeune qui va jouer 3 matchs sauf blessure de Greenwood… » peut-on notamment lire sur X, où certains supporters de l’OM semblent dubitatifs.