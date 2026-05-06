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Mason Greenwood

OM : « C'est un minable », Mason Greenwood se fait démolir

OM06 mai , 17:00
parQuentin Mallet
1
De plus en plus critiqué pour son comportement et son implication sur le terrain lors des matchs de l'OM, Mason Greenwood devrait quitter Marseille au prochain mercato. Christophe Dugarry, très véhément à son égard, ne pleurera pas son départ.
A Nantes, l'Olympique de Marseille s'est complètement planté et s'est lourdement incliné 3-0 sans montrer quoi que ce soit d'intéressant et de satisfaisant. Certainement le pire de match de la saison, tant le niveau technique et d'implication affiché par les Phocéens était décevant. L'un des joueurs qui a le plus été pointé du doigt depuis est sans aucun doute Mason Greenwood, auteur d'une prestation à mettre à la poubelle. Sur RMC, Christophe Dugarry, ancien de la maison et champion du monde 98, s'est payé toute l'équipe, et en particulier l'ancien de Manchester United, qu'il a fustigé dans tous les sens.
M. Greenwood

M. Greenwood

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs4
Buts6
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs8
Buts3
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs30
Buts15
Passes décisives6
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Dugarry détruit Greenwood

« J’en appelle à la fierté. Ce mec était au placard, il a fait une grosse bêtise avant que l’OM ne le recrute. L’OM a pris des risques pour le recruter. Il a eu une carrière assez compliquée avec ce qui lui est arrivé à ce garçon-là. Il aurait pu ne plus jamais rejouer au foot. Tout le monde a toujours tout fait pour mettre ce garçon dans les meilleures conditions. Et quand les matches sont aussi importants, il te renvoie ça à la tronche, à la gueule ? J’ai honte pour lui, c’est un minable ce mec » s'est lâché Christophe Dugarry avant de poursuivre.
«Tu es le leader de cette équipe, tout le monde attend après toi. Quand tu n’es pas là, tout le monde pleure ton absence. Et ce que tu renvoies, ce que tu donnes après tous les sacrifices, c’est ça ? Tu es un minable, dégage ! Voilà l’argent que tu vas faire gagner au club, mais personne ne va te pleurer. C’est honteux ce qu’il a fait contre Nantes ! Je l’ai vu marcher, il y a des séquences où je ne regardais que lui et le mec fait semblant. Il n’en a rien à carrer. Je ne comprends pas comment aujourd’hui il peut avoir un avocat. Il doit être condamné, brûlé sur le bûcher, sans aucun avocat (…) Tu sais que tu vas partir, ne renvoie pas ça. Fais au moins semblant. Là, il renvoie un va te faire f***** à la figure. Greenwood est une honte absolue, c’est un minable », a lancé Christophe Dugarry, visiblement très remonté contre Mason Greenwood.
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Daniel... Oui un jour tous les clubs finissent par perdre... Si le concept c'est de dire qu'un jour un mec va mourir mais de pas savoir quand et de se gargariser de cette prévision se réalise... Ca confine au ridicule 🤣😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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