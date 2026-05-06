OM : « C'est un minable », Mason Greenwood se fait démolir

De plus en plus critiqué pour son comportement et son implication sur le terrain lors des matchs de l'OM, Mason Greenwood devrait quitter Marseille au prochain mercato. Christophe Dugarry, très véhément à son égard, ne pleurera pas son départ.

A Nantes, l' Olympique de Marseille s'est complètement planté et s'est lourdement incliné 3-0 sans montrer quoi que ce soit d'intéressant et de satisfaisant. Certainement le pire de match de la saison, tant le niveau technique et d'implication affiché par les Phocéens était décevant. L'un des joueurs qui a le plus été pointé du doigt depuis est sans aucun doute Mason Greenwood, auteur d'une prestation à mettre à la poubelle. Sur RMC, Christophe Dugarry, ancien de la maison et champion du monde 98, s'est payé toute l'équipe, et en particulier l'ancien de Manchester United, qu'il a fustigé dans tous les sens.

M. Greenwood Angleterre • Âge 24 • Attaquant Coupe de France 2025/2026 Matchs 4 Buts 6 Passes décisives 3 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Super Cup 2025/2026 Matchs 1 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League 2025/2026 Matchs 8 Buts 3 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2025/2026 Matchs 30 Buts 15 Passes décisives 6 Jaune 3 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Dugarry détruit Greenwood

« J’en appelle à la fierté. Ce mec était au placard, il a fait une grosse bêtise avant que l’OM ne le recrute. L’OM a pris des risques pour le recruter. Il a eu une carrière assez compliquée avec ce qui lui est arrivé à ce garçon-là. Il aurait pu ne plus jamais rejouer au foot. Tout le monde a toujours tout fait pour mettre ce garçon dans les meilleures conditions. Et quand les matches sont aussi importants, il te renvoie ça à la tronche, à la gueule ? J’ai honte pour lui, c’est un minable ce mec » s'est lâché Christophe Dugarry avant de poursuivre.

«Tu es le leader de cette équipe, tout le monde attend après toi. Quand tu n’es pas là, tout le monde pleure ton absence. Et ce que tu renvoies, ce que tu donnes après tous les sacrifices, c’est ça ? Tu es un minable, dégage ! Voilà l’argent que tu vas faire gagner au club, mais personne ne va te pleurer. C’est honteux ce qu’il a fait contre Nantes ! Je l’ai vu marcher, il y a des séquences où je ne regardais que lui et le mec fait semblant. Il n’en a rien à carrer. Je ne comprends pas comment aujourd’hui il peut avoir un avocat. Il doit être condamné, brûlé sur le bûcher, sans aucun avocat (…) Tu sais que tu vas partir, ne renvoie pas ça. Fais au moins semblant. Là, il renvoie un va te faire f***** à la figure. Greenwood est une honte absolue, c’est un minable », a lancé Christophe Dugarry, visiblement très remonté contre Mason Greenwood.