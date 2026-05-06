OM : « C'est un minable », Mason Greenwood se fait démolir

Le plus important c'est de gagner On veut 2 clubs Français en finale cette année
On veut 2 clubs Français en finale cette année
La seule chose ennuyeuse, est que je ne pourrai pas regarder le match, mais, j'aurai, de temps de temps en temps le plaisir d'entendre la joie des Bavarois. 😉
Paris sera vendeur dans la région Parisienne Un gamin de Rennes ou Lyon ne prendra pas un abonnement à 5 euros pour suivre Marseille ou Paris (à moins qu'il soit supporter) c'est différent quand tu es abonné a ligue1 + la tu regarde ton club et PSG ou OL ou OM
Daniel... Oui un jour tous les clubs finissent par perdre... Si le concept c'est de dire qu'un jour un mec va mourir mais de pas savoir quand et de se gargariser de cette prévision se réalise... Ca confine au ridicule 🤣😂🤣
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|64
|31
|20
|4
|7
|61
|33
|28
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|32
|5
|8
|19
|29
|51
|-22
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
Loading
🗣️ Duga : "Greenwood était au placard et l'OM a pris des risques pour le recruter. Et quand les matchs sont importants, il fait ça ? Il faut qu'il dégage."