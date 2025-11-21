OM : Ce joueur joue contre Nice, les supporters sous le choc

Gros match de l’OM qui a déroulé son football avec un Mason Greenwood intenable et un Pierre-Emerick Aubameyang très en jambes.

Résultat, une victoire 5-1 qui a même permis à Roberto De Zerbi de faire tourner dans son effectif. A quelques minutes de la fin, c’est Neal Maupay qui est entré sur le terrain. Pas pour bien longtemps puisque l’ancien niçois a vu l’arbitre stopper la rencontre dès la 90e minute, décidant tout simplement de ne pas faire jouer les arrêts de jeu.

Le clin d’oeil a néanmoins été salué et a permis à Maupay de disputer ses premières minutes en Ligue 1 cette saison, à la grande surprise des supporters de l’OM qui n’avaient pas vu venir cette apparition.

« Faites entrer Maupay juste pour la story Insta », « c’est pour faire rager les Niçois l’entrée de Maupay », « Même Maupay il était surpris d’entrer », « Un but de Maupay et c’était l’envahissement du terrain, l’arbitre a eu peur », « Maupay qui rentre, quel manque de respect », se sont esclaffés les supporters de l’OM, pour qui le plus dur était fait et ce changement inattendu a permis de savourer encore plus ce succès éclatant.