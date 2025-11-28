OM : Ce départ pour zéro euro qui fait rager Benatia

En fin de contrat dans six mois, Bilal Nadir n’a toujours pas prolongé avec l’OM. Son départ se profile et il ne va rien rapporter au club phocéen.

Régulièrement utilisé par Roberto De Zerbi la saison dernière, Bilal Nadir est moins en vue depuis le début de l’exercice 2025-2026. L’international marocain n’a démarré qu’un match en Ligue des Champions et un match en Ligue 1. Un bilan pas vraiment satisfaisant pour le milieu de terrain de 22 ans, qui espérait confirmer cette saison avec un temps de jeu plus important que l’an dernier. Ce n’est pas le cas pour l’instant, ce qui n’incite pas vraiment l’ancien Niçois à prolonger son contrat à l’Olympique de Marseille , qui expire en juin prochain.

Vers un départ libre de Bilal Nadir ?

Le Phocéen. Pour le journaliste, aucun club ne s’alignera sur les demandes de Marseille, qui aimerait au moins 5 millions d’euros pour le faire partir lors du La tendance est plutôt au départ comme l’a confirmé Romain Canuti dans ‘L’OM au Café’ sur. Pour le journaliste, aucun club ne s’alignera sur les demandes de Marseille, qui aimerait au moins 5 millions d’euros pour le faire partir lors du mercato hivernal. On se dirige donc vers un départ libre et gratuit, une très mauvaise opération financière pour l’Olympique de Marseille, qui souhaite exposer des joueurs comme Nadir, Bakola ou Vaz afin de les revendre et de réaliser de belles plus-values. A moins d’une prolongation surprise, ce ne sera donc pas le cas avec Bilal Nadir.

« Si tu exposes des jeunes, c’est pour les montrer et les vendre plus tard. Mais tu ne vas pas réellement dégager de masse salariale grâce à ces départs pour aller chercher un autre joueur. Exemple avec Bilal Nadir, on pourrait se dire qu’on va le vendre. Sauf que Bilal Nadir, à six mois de la fin de son contrat, tu penses le vendre combien ? Si tu veux le vendre 5 millions d’euros, tous les clubs vont te dire qu’ils vont attendre qu'il soit libre en juin. C’est très compliqué de trouver un club qui va s’aligner et qui va mettre des moyens pour engranger un peu de trésorerie » a analysé le consultant du Phocéen au sujet de Bilal Nadir. Reste maintenant à voir si les négociations aboutiront à un accord pour une prolongation dans les mois à venir, ce qui ne semble pas vraiment être la tendance des dernières semaines au vu du temps de jeu de plus en plus faible de Bilal Nadir sur la Canebière.