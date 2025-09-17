L'OM n'était pas au niveau, l'avis choc d'un ancien joueur

« Vous l'avez vu qu'ils étaient à 11 contre 10 ? Si je suis sincère, en prenant un peu de recul, il n'y a pas photo. En tant qu'ancien joueur, dès le départ, tu sais qu'il y a une différence de niveau et que tous les joueurs doivent être à 100 %. Or, il n'y a pas de joueur marseillais qui m'ait impressionné. 2-1, c'est bien, ils n'ont pas pris une rouste. »- Edouard Cissé dans le journal l'Equipe
Et pourquoi est ce à moi de t'instruire encore ? Débrouilles toi un peu.
Rires, c'est dur de rester sérieux devant ton aigreur tout de même hein. Moi je suis gentleman serein et cultivé, toi tu es ce que tu veux et le monde continue de tourner, simple comme bonjour.
On te pensais disparu le dimanche 31/08 😆🤣. Bref le real a mérité sa victoire point final!
ha du coup Micoud, les arbitres français et la presse espagnole sont marseillais ? haha, pitre que t'es.
Le nombre de discussions qu on a eu ou c est exactement ce que tu disais ... Tou corrupt ...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|13
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|6
|3
|9
|4
|3
|0
|1
|2
|5
|3
|7
|4
|2
|1
|1
|-1
|5
|6
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|-2
|7
|9
|5
|4
|1
|2
|1
|0
|3
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|5
|7
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|5
|10
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|3
|8
8 - Les 8 derniers matches d'ouverture d'une saison de Ligue des Champions de Marseille : 2008 : ❌ 2009 : ❌ 2010 : ❌ 2011 : ✅ 2013 : ❌ 2020 : ❌ 2022 : ❌ 2025 : ❌ Embrayage. #RMAOM