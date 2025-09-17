ICONSPORT_270916_0174

L'OM n'était pas au niveau, l'avis choc d'un ancien joueur

OM17 sept. , 11:40
parNathan Hanini
Le Real Madrid s’est imposé mardi à Santiago-Bernabeu face à l’Olympique de Marseille (2-1). Outre les débats sur l’arbitrage, certains observateurs n’ont pas été convaincus par le niveau affiché par les joueurs de Roberto De Zerbi. Edouard Cissé pense que le Real Madrid n’a pas eu besoin de forcer.
L’Olympique de Marseille peut-il avoir des regrets ? Les joueurs de Roberto de Zerbi ont été battus par le Real Madrid ce mardi soir 2-1. Un doublé de Kylian Mbappé sur penalty donne la victoire au club de la capitale espagnole. Le club de la cité phocéenne avait pourtant ouvert le score par l’intermédiaire de Timothy Weah. L’OM peut avoir des regrets pour certains. Pour d’autres, le dauphin de la dernière saison de Ligue 1 ne pouvait pas espérer mieux.

Le Real Madrid est en gestion

Dans le journal l'Equipe, Edouard Cissé s’est exprimé sur la rencontre de Ligue des champions. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain et de l’OM a trouvé un Real Madrid en gestion. « J'ai trouvé un Real en gestion, à 60 %, et Marseille, très souvent comme les équipes françaises hormis le PSG, qui était obligé d'être à 100 %, mais qui ne l'était pas. Marseille a fait un match avec les moyens du bord, mais c'était trop peu. J'en ai disputé des matches comme celui-ci. C'est comme quand on avait joué (avec l'OM) contre le Real ou Manchester United. On sentait qu'en face, ils pouvaient se permettre beaucoup de choses alors que toi, tu devais être à 100 % », explique au quotidien français. Marseille a subi pendant cette rencontre. Les Olympiens ont pu compter sur Geronimo Rulli. L’Argentin a réalisé dix arrêts en première période. Un record selon Opta sur une mi-temps de Ligue des champions. L’OM va devoir désormais se tourner vers la suite de sa saison et la réception du Paris Saint-Germain ce dimanche. 
« Vous l'avez vu qu'ils étaient à 11 contre 10 ? Si je suis sincère, en prenant un peu de recul, il n'y a pas photo. En tant qu'ancien joueur, dès le départ, tu sais qu'il y a une différence de niveau et que tous les joueurs doivent être à 100 %. Or, il n'y a pas de joueur marseillais qui m'ait impressionné. 2-1, c'est bien, ils n'ont pas pris une rouste. »
- Edouard Cissé dans le journal l'Equipe
