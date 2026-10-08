OM : Bruno Genesio craque sous la pression

Jugés pas assez forts pour intégrer le groupe en Ligue 1 ou en Europa League, les Minots Milan Leccese et Antoine Valero ont finalement été appelés par Bruno Genesio pour compenser les nombreuses absences.

Problème d’effectif, manque de résultats et infirmerie qui se remplit, Bruno Genesio sait déjà qu’il ne pourra pas aligner sa meilleure équipe le week-end prochain à Troyes. L’entraineur de l’OM n’aura pas beaucoup de choix compliqués à faire, si ce n’est de trouver la meilleure formation pour enrayer cette spirale inquiétante de défaites.

Pendant cette trêve internationale, Genesio a vu de nouveaux joueurs revenir avec des pépins physiques. Ce n’est pas le cas de deux jeunes joueurs qui ont le vent en poupe, et font l’objet d’un gros forcing, notamment sur les réseaux sociaux et chez les suiveurs du club, pour intégrer le groupe en vue du déplacement dans l’Aube.

Il s’agit des minots Milan Leccese et Antoine Valero. Ils ont brillé avec leur sélection de France U19 et sont revenus à Marseille en ce début de semaine. Après les avoir déjà vu pendant la préparation et avoir jugé qu’ils n’avaient pas le niveau pour débuter en Ligue 1, Bruno Genesio semble avoir changé d’avis, puisqu’il a décidé de les prendre avec lui pour cette fin de semaine.

Gouiri incertain, les jeunes appelés en urgence

Les supporters de l’OM apprécieraient en tout cas voir des joueurs du centre de formation, qui n’ont pas encore eu leur chance, faire au moins leur apparition dans le groupe pour le match à Troyes. C’est bien sûr l’ancien coach de l’OL et de Rennes qui aura le dernier mot, mais l’idée d’apporter de la fraicheur avec des jeunes en pleine confiance est en train de faire son chemin dans l’esprit de Bruno Genesio.

Il faut dire que, selon La Provence, Amine Gouiri est désormais dans la case des incertains pour le match contre le promu. L’attaquant algérien, blessé pendant la trêve, espère reprendre l’entrainement collectif ce jeudi. Son absence serait un gros coup dur pour l’OM, qui perdrait son meilleur buteur de la saison et devrait forcément puiser chez les jeunes pour avoir quelques solutions de remplacements.