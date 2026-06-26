OM : Benzema fait basculer le mercato, la DNCG va adorer

Poussé vers la sortie par Al-Hilal six mois seulement après son arrivée en provenance d’Al-Ittihad, Karim Benzema pourrait chambouler le mercato de l’OM. Son transfert peut avoir un impact sur le dossier Mason Greenwood.

L’Olympique de Marseille est dans une situation économique très périlleuse. Le club phocéen doit impérativement vendre et cela plutôt rapidement pour s’éviter les foudres de la DNCG mais aussi pour montrer patte blanche envers l’UEFA et ainsi ne pas risquer une exclusion des coupes d’Europe la saison prochaine. Sur le volet des ventes, le dossier n°1 de la direction marseillaise est bien sûr celui de Mason Greenwood . L’attaquant de 24 ans est la plus forte valeur marchande de l’effectif et l’OM réclame 55 millions d’euros bonus compris pour s’en séparer.

Pour l’heure, ni la Roma ni Fenerbahçe, les deux clubs les plus chauds pour recruter Greenwood, se sont approchés de ce montant. Le salut de l’Olympique de Marseille pourrait finalement venir de l’Arabie Saoudite. Le média italien Il Romanista rapporte que l’intérêt d’Al-Hilal pour le numéro dix de l’OM est de plus en plus intense. Le club de Saudi Pro League n’est pas bloqué par les polémiques extra-sportives du joueur et estime qu’un élément fort et jeune comme Greenwood serait un énorme plus pour l’équipe et plus globalement pour le championnat.

Al-Hilal sacrifie Benzema et fonce sur Greenwood

Il va s’en dire que Al-Hilal dispose de moyens financiers bien plus importants que Rome et Fenerbahçe et n'a pas non plus à composer avec des restrictions comme c’est par exemple le cas du club italien vis-à-vis de l’UEFA. Ce dossier est d’autant plus crédible qu’en parallèle, la presse saoudienne révèle que le club d’Al-Hilal souhaite effectuer un grand ménage au sein de son effectif. Trois attaquants sont poussés vers la sortie par la direction du club : Marcos Leonardo, Darwin Nunez… et Karim Benzema. Un an seulement après son arrivée en provenance d’Al-Ittihad, l’ancien Ballon d’Or du Real Madrid est déjà invité à se trouver un nouveau club.

Une tendance confirmée sur X par le journaliste Romain Molina. Indirectement, en quittant Al-Hilal et en libérant une place de joueur étranger et un gros salaire, Karim Benzema pourrait donc rendre un énorme service à l’OM puisque Al-Hilal pourrait ensuite accélérer sur le dossier Greenwood en s’alignant probablement assez facilement sur les 55 millions d’euros exigés par le club olympien. Dans une situation financière très complexe, Marseille pourrait donc dire un énorme merci à l’Arabie Saoudite dans les jours à venir. A condition que son ailier anglais donne son feu vert pour rejoindre la Saudi Pro League.