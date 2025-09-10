ICONSPORT_259399_0315

OM : Benatia supérieur à Longoria, ça balance à Marseille

Décrié par les uns, adoré par les autres, Pablo Longoria divise les supporters de l'OM. Le président olympien a toutefois remis le club en Ligue des champions la saison dernière. Une réussite actuelle sans doute due à l'apport de Medhi Benatia.
L'affaire Rabiot-Rowe et les deux revers en trois matchs de Ligue 1 cette saison ne doivent pas faire oublier que l'Olympique de Marseille est redevenu une référence en France. Le club phocéen sort d'une saison aboutie avec Roberto de Zerbi sur le banc marseillais. Qualifié en Ligue des champions, l'OM est très serein sur le plan financier et a pu s'offrir un mercato estival de choix. Pavard, Paixao, Medina, Aubameyang et Aguerd sont venus compléter un effectif riche que seul le PSG peut surpasser en Ligue 1.

Longoria-Benatia, le duo gagnant de l'OM

De quoi donner un peu de crédit à Pablo Longoria, souvent dépeint comme un revendeur compulsif. Une politique de trading, parfois illogique sur le plan sportif. Si cet aspect n'a pas totalement disparu chez lui, le président de l'OM a bien calmé ses ardeurs en quelques années. Suiveur du club phocéen, le compte X Massilia Zone perçoit une évolution positive de Longoria. L'homme clé de cette mutation s'appelle Medhi Benatia dont la nomination comme directeur du football à la place de Javier Ribalta a été la meilleure chose possible pour Marseille.
« L’arrivée de Benatia pour Longoria a été comme une bouffée d’air frais parce qu’on avait l’impression, depuis deux ans, qu’il était un peu enfermé dans cette prison Ribalta, avec qui il avait décidé de faire équipe. Je pense qu’aujourd’hui on est tous unanimes pour dire que c’était la plus grosse erreur de Pablo Longoria Ribalta à l’OM, plus qu’un Marcelino par exemple. C’est pour ça que le projet actuel, je l’appelle projet Longoria. Il a su repartir d’une feuille blanche et se remettre en question. Se dire « Ok, si je suis autant discuté (à l’été 2023) alors qu’un an avant j’étais loué, c’est aussi parce que je me suis trompé ». Quoi de mieux que de faire revenir un enfant du club comme Medhi Benatia qui connaît le contexte local, ça l’a déchargé aussi de la partie sportive », a analysé Samy Bou de Massilia Zone
La gestion de cette saison 2025-2026, avec la Ligue des champions au programme et le besoin de se rapprocher du Paris Saint-Germain en championnat, permettra d'étalonner le duo Longoria-Benatia. A l'OM plus qu'ailleurs, se contenter de bénéfices économiques et de deuxièmes places en L1 ne suffit pas. Le peuple marseillais a un besoin urgent de trophées et les dirigeants olympiens vont vite devoir faire mouche pour garder le calme sur la Canebière.
