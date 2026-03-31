OM : Benatia refuse une ultime offre de McCourt

Démissionnaire en février, Medhi Benatia a accepté de rester à l’OM jusqu’au mois de juin sur demande de Frank McCourt. L’Américain a même tenté de convaincre son directeur du football de rester la saison prochaine… en vain.

L’Olympique de Marseille traverse actuellement une très forte période d’incertitude. Le club n’a plus de réel président depuis le départ de Pablo Longoria, même si Alban Juster occupe cette fonction par intérim dans l’attente d’un nouvel homme fort, qui pourrait être Mohamed Bouhafsi (lire par ailleurs). Un nouveau directeur sportif va également devoir être recruté. Et pour cause, Frank McCourt a confirmé au Journal du Dimanche ce week-end le départ de Medhi Benatia à la fin de la saison.

Une vraie tuile pour le natif de Boston, qui apprécie beaucoup son directeur du football marocain. Au micro de RMC, Daniel Riolo a par ailleurs révélé que Frank McCourt et ses équipes avaient fait leur maximum pour tenter de convaincre Medhi Benatia de rester la saison prochaine. Ce que l’ancien défenseur du Bayern Munich et de la Juventus Turin a finalement refusé.

« Ils ont encore essayé au bout du bout de retenir Benatia, mais il ne veut plus. On peut quand même se poser des questions, c’est capital pour l’OM de finir troisième. Mais quand tu as un groupe qui doit se mobiliser avec un président qui n’est plus là, un directeur sportif qui doit partir… J’imagine qu’il est toujours à 100% mais quand tu sais que tu vas partir, inconsciemment je pense qu’il y a des failles dans le 100%. C’est obligé » a d'abord lancé le journaliste avant de poursuivre.

« Je ne doute pas une seconde du professionnalisme de Medhi Benatia mais tu dois t’en aller, il y a une sorte de lassitude. Si tu t’en vas, c’est que tu as envie de passer à autre chose. De quelle façon les joueurs reçoivent le message de quelqu’un qui va partir ? Déjà qu’on a un groupe difficile à motiver, qui a fait preuve d’un caractère faiblard… Habib Beye est l’entraîneur mais si je suis joueur, je ne suis pas sûr que Beye va rester » a révélé Daniel Riolo dans l’After Foot. Le futur président de l’OM aura donc une première mission d’envergure dès qu’il sera nommé, celui de trouver le directeur sportif idéal pour le club phocéen. Il sera aussi important de savoir ce que Marseille fera de Federico Balzaretti, directeur sportif adjoint de Medhi Benatia actuellement.