OM : Benatia fait une promesse impossible à tenir

OM04 déc. , 16:20
parEric Bethsy
Régulièrement en désaccord avec les arbitres, Medhi Benatia a promis de ne plus critiquer les décisions des officiels. Mais le directeur du football de l’Olympique de Marseille s’est peut-être lancé un défi trop ambitieux.
Medhi Benatia a récidivé. Après le nul concédé face à Toulouse (2-2) samedi, le directeur du football de l’Olympique de Marseille a critiqué l’arbitrage sur X. Le dirigeant a simplement publié une photo montrant le Toulousain Aron Dönnum en train de pousser Igor Paixão dans la surface à la 86e minute. Dans le collimateur des instances après sa colère lors d’un match de Coupe de France contre le LOSC la saison dernière, dérapage qui lui avait valu une suspension ferme de trois mois, le Franco-Marocain préfère la jouer discret.
« Quand j'ai posté la photo, je n'ai pas mis de message. Ce n'est pas un hasard non plus, je n'ai même plus envie de m'exprimer sur l'arbitrage, a réagi le dirigeant sur RMC. Je pense que j'ai assez payé. Je sais que ça ne sert à rien. Les problèmes sont là mais aussi en Coupe d'Europe parce qu'au Sporting, on a été bien servi aussi, le Real Madrid, laisse tomber... J'ai envie de parler et de perdre du temps avec des choses qu'on peut faire avancer, la formation, le mercato, les dossiers compliqués… »
« L'arbitrage, ce n'est pas une cause perdue mais ce n'est pas moi qui vais changer les choses, c'est clair et net. Je ne suis pas en pouvoir de faire quoi que ce soit, a-t-il reconnu. Je suis allé voir M. Wattellier à la fin du match en lui disant : "il y a faute là-bas, pourquoi vous ne sifflez pas ?". Il me dit : "non, pour moi, tout est correct." "Ben écoute, si pour toi, tout est correct, c'est toi le patron, il n'y a pas de souci, alors". »

Benatia s'attaque aux médias et aux arbitres, les Marseillais l'adorentBenatia s'attaque aux médias et aux arbitres, les Marseillais l'adorent
Reste à savoir si Medhi Benatia sera capable de s’abstenir à la prochaine situation litigieuse. Habitué à réagir lorsqu’il constate une injustice, l’ancien défenseur central doute de lui-même. « Je ne me sens pas bien si je ne le fais pas, je ne me sens pas moi-même, a avoué le bras droit du président Pablo Longoria. J'ai envie de dire ce que je pense. Je n'attends rien, ils continueront à arbitrer comme ils veulent. » Et les polémiques s’accumuleront au fil des journées de Ligue 1.
Derniers commentaires

Le Ballon d’Or de Dembélé est honteux pour Diego Simeone

La coupe du monde de Messi est honteuse

Le Ballon d’Or de Dembélé est honteux pour Diego Simeone

si le PSG ne gagne pas la LDC, je ne pense pas qu il l aurait eu

L’OL met la main à la poche et publie un communiqué

face a la polemique ils se sentent obligés.... enfin l important restera un match et une ambiance inoubliable pour les amateurs. ca c est cool

Textor a ruiné l’OL, un spécialiste accuse la DNCG

La DNCG peut sanctionner un club à la fin d’une saison, mais ne peut pas empêcher un actionnaire d’acheter un club. Elle n'a pas le pouvoir pour ça. Et c'est suite aux problèmes de l'OL que le sénateur Laurent Lafon avait fait une proposition de loi visant à renforcer le pouvoir de la DNCG.

Un club de R1 propose de laisser la recette de Coupe à l’OL

Ce n'était pas Le Mans mais l'US Orléans. Laisser la recette aux clubs amateurs est une coutume, pas une obligation. Et le PSG laisse toujours la recette, sauf que l'US Orléans a le statut "Professionnel", même s'il évolue en division inférieure. Par ailleurs, Paris a financé 50% des billets en parcage. Orléans avait fixé 60€ le prix par place pour les Parisiens. C'est bien de se renseigner un minimum avant d'écrire n'importe quoi.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading