OM : Benatia fait une promesse impossible à tenir

Régulièrement en désaccord avec les arbitres, Medhi Benatia a promis de ne plus critiquer les décisions des officiels. Mais le directeur du football de l’Olympique de Marseille s’est peut-être lancé un défi trop ambitieux.

Medhi Benatia a récidivé. Après le nul concédé face à Toulouse (2-2) samedi, le directeur du football de l’Olympique de Marseille a critiqué l’arbitrage sur X. Le dirigeant a simplement publié une photo montrant le Toulousain Aron Dönnum en train de pousser Igor Paixão dans la surface à la 86e minute. Dans le collimateur des instances après sa colère lors d’un match de Coupe de France contre le LOSC la saison dernière, dérapage qui lui avait valu une suspension ferme de trois mois, le Franco-Marocain préfère la jouer discret.

« Quand j'ai posté la photo, je n'ai pas mis de message. Ce n'est pas un hasard non plus, je n'ai même plus envie de m'exprimer sur l'arbitrage, a réagi le dirigeant sur RMC. Je pense que j'ai assez payé. Je sais que ça ne sert à rien. Les problèmes sont là mais aussi en Coupe d'Europe parce qu'au Sporting, on a été bien servi aussi, le Real Madrid, laisse tomber... J'ai envie de parler et de perdre du temps avec des choses qu'on peut faire avancer, la formation, le mercato, les dossiers compliqués… »

« L'arbitrage, ce n'est pas une cause perdue mais ce n'est pas moi qui vais changer les choses, c'est clair et net. Je ne suis pas en pouvoir de faire quoi que ce soit, a-t-il reconnu. Je suis allé voir M. Wattellier à la fin du match en lui disant : "il y a faute là-bas, pourquoi vous ne sifflez pas ?". Il me dit : "non, pour moi, tout est correct." "Ben écoute, si pour toi, tout est correct, c'est toi le patron, il n'y a pas de souci, alors". »

Reste à savoir si Medhi Benatia sera capable de s’abstenir à la prochaine situation litigieuse. Habitué à réagir lorsqu’il constate une injustice, l’ancien défenseur central doute de lui-même. « Je ne me sens pas bien si je ne le fais pas, je ne me sens pas moi-même, a avoué le bras droit du président Pablo Longoria. J'ai envie de dire ce que je pense. Je n'attends rien, ils continueront à arbitrer comme ils veulent. » Et les polémiques s’accumuleront au fil des journées de Ligue 1.