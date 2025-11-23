Benatia s'attaque aux médias et aux arbitres, les Marseillais l'adorent

L'OM réalise une très belle saison en Ligue 1 pour le moment. Les Phocéens croient logiquement en leurs chances de titre dans quelques mois.

L' OM a balayé l'OGC Nice vendredi soir en Ligue 1 et suit pour le moment le rythme du leader, le PSG. Les hommes de Roberto De Zerbi ont en plus une belle marge de progression. Si les choses sont plus complexes en Ligue des champions, les Phocéens sont au rendez-vous sur la scène nationale. Les fans et observateurs de l'Olympique de Marseille croient plus que jamais aux chances des Marseillais de faire tomber le PSG en Ligue 1. Et un homme est salué pour avoir changé le visage de l'équipe phocéenne : Medhi Benatia.

Benatia, l'homme qu'il fallait à l'OM ?

Ces dernières heures sur les réseaux sociaux, les hommages envers le directeur sportif marocain étaient nombreux. Sur X, le compte La Minute OM a notamment souligné que Benatia avait permis à Marseille de recruter des joueurs d'un calibre autre grâce à son réseau mais qu'il avait aussi fait le choix de miser sur la formation, avec l'essor de joueurs comme Bilal Nadir, Robinio Vaz et Darryl Bakola. « Le vestiaire a aussi retrouvé rigueur, discipline et sérieux, ce qui manquait cruellement avant son arrivée. S’agissant de l’extra-sportif, son tempérament marseillais lui a permis de monter au créneau comme il le fallait, devant les médias mais aussi contre eux lorsque le club était injurié. De même, il n’a pas hésité à fustiger les injustices arbitrales récurrentes contre l’OM », termine La Minute OM.

Les espoirs sont donc énormes à Marseille, d'autant que Benatia travaille en faisant l'unanimité auprès des fans. La saison est encore longue et un mercato hivernal pointera bientôt le bout de son nez. Il ne serait pas étonnant de voir le Marocain faire quelques coups pour réajuster l'effectif de Roberto De Zerbi. L'Italien devra notamment déplorer des absences liées à la Coupe d'Afrique des Nations.