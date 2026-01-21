Pavard catastrophique, l'OM lui montre la sortie

De retour dans le onze de l’OM après avoir manqué le déplacement à Angers samedi soir, Benjamin Pavard s’est totalement manqué contre Liverpool. L’international français a perdu beaucoup de crédit.

Prêté avec option d’achat par l’Inter Milan, Benjamin Pavard a été recruté par l’Olympique de Marseille pour son expérience dans ce genre de grande soirée européenne. L’international français était donc logiquement titulaire pour la réception de Liverpool ce mercredi. Problème, le joueur passé par le Bayern Munich a de loin été le défenseur olympien le plus en difficulté. Mis au supplice par Wirtz et Ekitike tout au long de la rencontre, Pavard a livré une prestation que certains n’ont pas hésité à qualifier de catastrophique.

Pavard, ça devient gênant

C’est notamment le cas de Mohamed Bezzouaoui, chroniqueur au Club des 5. « Pavard aussi c’est franchement décevant depuis son arrivée. Très déçu pour ma part. Encore sur cette 1ere MT, il est plein de bonne volonté, mais ça reste très scolaire, à contre temps quand l’équipe a la balle et quand elle ne l’a pas » a-t-il publié sur X. Un Pavard à la peine que Thomas Bonnavent, présentateur du Winamax FC, a également pu constater depuis les tribunes du Vélodrome. « Ce que Ekitike est en train de faire à Pavard… dans les déplacements, passer devant, se faire oublier, les duels. C’est gênant pour le numéro 28 je trouve » regrette celui qui supporter l’OM.

Le compte La Minute OM n’est pas beaucoup plus élogieux à l’égard du défenseur de 29 ans. « Pavard traverse une période difficile depuis plusieurs semaines. Fragile dans les duels et peu rassurant, sa prestation face à Liverpool le confirme une fois de plus. La situation est très compliquée pour l’international français en ce moment » résume le compte insider.

Suivi par plus de 20.000 supporters marseillais, le compte X @olympioscope est plus catégorique, exigeant le départ du joueur prêté par l’Inter Milan en fin de saison. « Pavard il faut l'exfiltrer. Catastrophique à tous les niveaux. Il s'est fait manger, il a mis l'équipe en difficulté, et dans l'utilisation du ballon c'est ton pire joueur. Ca dégage très très vite, aucun bon match, même en coupe contre un joueur du R1 il a eu du mal » peste le supporter de l’OM. Le match raté de Benjamin Pavard contre Liverpool risque assurément de laisser de grosses traces dans l’histoire olympienne du joueur formé à Lille.