OM : Balerdi avec le groupe pour le match à Metz

Je ne comprends pas et ne comprendrai jamais l'intérêt pour une ville de posséder un stade de football abritant un Club professionnel. et ça devient carrément absurde quand le Club en question pèse 4,5 milliards et génère plus de 800 millions de CA.
En même temps les clubs français se font régulièrement partouzer par les clubs espagnols, donc pour une fois que ça va dans le sens inverse...
Au passage, si toi aussi, tu pouvais fermer ta gueule une fois pour toute... Tu t'es suffisamment ridiculisé l'an passé, Essaye de grandir.
c'est quand meme une sacré bonne recomposition du groupe a la baisse pour l'ol, bon travail effectué , une reduction des couts avec finalement un groupe restreint mais qui a l'air bien plus solide sur le terrain, bon travail de l'ol cet été, il faudra compter sur eux et c'est tant mieux. bravo!
Moussa Niakaté a dû bien fermer la gueule de certains. J'en connais quelques-uns qui, actuellement, doivent se faire tout petit. ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|8
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|10
|6
|3
|1
|2
|3
|8
|5
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|12
|13
|9
|6
|2
|3
|1
|-1
|7
|8
|7
|6
|2
|1
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|7
|2
|1
|4
|-7
|9
|16
|6
|6
|2
|0
|4
|-4
|4
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|6
|0
|2
|4
|-8
|5
|13
𝐋𝐄 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏𝐄 💪 #FCMOM Les 2️⃣1️⃣ joueurs retenus par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour ce dernier rendez-vous avant la trêve internationale 🌍