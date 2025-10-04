OM : Balerdi avec le groupe pour le match à Metz

L’Olympique de Marseille se déplace à Metz ce samedi à 17H. La formation de Roberto de Zerbi veut enchaîner après le beau succès en Ligue des champions face à l’Ajax à domicile cette semaine.

Leonardo Balerdi est finalement dans le groupe, mais il reste incertain. Le capitaine de l’Olympique de Marseille est diminué par un souci musculaire depuis le début de la semaine. L’Argentin a repris l'entraînement collectif ce vendredi et figure bien dans le groupe de Roberto de Zerbi. Concernant sa présence dans le onze de départ, aucun risque ne sera pris avant pour ce dernier match avant la trêve internationale. À noter le retour de Ulisses Garcia dans le groupe également. Le Suisse était absent depuis le 31 août dernier.

Le groupe de l'OM pour ce déplacement à Metz :