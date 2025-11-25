OM : Un grand buteur italien est bouillant pour signer

A la recherche d’un avant-centre en janvier 2024, l’OM a misé sur Amine Gouiri mais avait exploré la piste Giacomo Raspadori. Un intérêt qui n’avait pas laissé insensible le buteur de l’Atlético de Madrid.

Après avoir longtemps galéré pour trouver des attaquants qui brillent, l’Olympique de Marseille a enfin réglé ce problème. Le club phocéen compte dans ses rangs trois joueurs plutôt performants à ce poste, à savoir Pierre-Emerick Aubameyang, Amine Gouiri et Robinio Vaz. Trois joueurs aux profils différents qui permettent à Roberto De Zerbi de varier de style de jeu en attaque d’un match à l’autre. Blessé à l’épaule depuis plusieurs semaines, Amine Gouiri manque cruellement à l’entraîneur italien.

Raspadori était chaud pour signer à l'OM

Il faut dire que l’ancien Rennais a un rendement très satisfaisant depuis son arrivée à Marseille en janvier 2024. A l’époque, l’OM cherchait un avant-centre pour combler le départ du flop Elye Wahi. Et si l’ancien Rennais a été l’heureux élu, le profil de Giacomo Raspadori avait également été étudié. En manque de temps de jeu à Naples à l’époque, l’international italien (45 sélections) voyait cet intérêt d'un très bon oeil comme il l’a confirmé au Corriere dello Sport.

« En janvier dernier, il y a eu un certain intérêt car je jouais peu à Naples, mais rien de concret ne s'est produit. L'Olympique de Marseille de De Zerbi a insisté, l’hiver dernier puis cet été, mais sans que ça aboutisse. Je le considère comme un entraîneur clé pour moi, depuis mes débuts dans les équipes de jeunes de Sassuolo. Je le vois comme un père spirituel dans le football » a avoué Giacomo Raspadori, qui a évolué sous les ordres de Roberto De Zerbi à Sassuolo et qui se voyait bien remettre le couvert avec l’entraîneur italien du côté de l’Olympique de Marseille.

Un transfert qui n’a finalement pas abouti et c’est désormais à l’Atlético de Madrid qu’évolue le buteur italien de 25 ans. Mais chez les Colchoneros comme à Naples, son temps de jeu n’est pas vraiment à la hauteur des attentes du joueur. Il n’est pas impossible donc que la rumeur marseillaise refasse surface dans les semaines à venir, dans le cas où l’OM viendrait à se mettre en quête d’un nouvel avant-centre.