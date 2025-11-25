ICONSPORT_278179_0040

OM : Balerdi a gagné son respect

OM25 nov. , 23:19
parGuillaume Conte
1
L'OM a sorti le gros match au meilleur des moments, et Leonardo Balerdi aussi. La victoire face à Newcastle va faire un bien fou au défenseur argentin.
Dos au mur avant cette rencontre, l’OM ne pouvait pas plus mal entamer son match face à Newcastle. Une mauvaise relance quasiment sur l’engagement, une grosse faute de Leonardo Balerdi pour offrir un coup-franc à Newcastle. Sur celui-ci, le club anglais manque d’ouvrir le score mais Hojbjerg sauve sur sa ligne, et à peine deux minutes tard, les Magpies trouvent finalement l’ouverture.
A l’image de son match entier avec un carton jaune au-dessus de la tête, Leonardo Balerdi a eu très chaud mais a tenu bon, et a fini par s’en tirer avec une performance de très bon niveau. Le capitaine a tenu la barre et même si cela a parfois été compliqué, il s’est montré précieux en fin de match dans les duels, dans les interceptions et dans les ballons contrés face au siège de sa surface.
De quoi provoquer l’admiration de Walid Acherchour, qui avoue qu’il ne pensait pas que l’Argentin s’en sortirait à si bon compte après son entame de match. « J’ai eu très peur après le carton jaune d’entrée mais Léo Balerdi a fait un match de très haut niveau. Un match de patron de défense dans la lecture, dans les duels. J’espère que ça aura la même résonance que quand il se troue mais je suis pas sur », a lancé le consultant, pour qui il est temps de rendre hommage au capitaine de l’OM. 
Celui-ci, malgré son engagement et son abnégation, ne parvient toujours pas à convaincre les suiveurs de l’OM et les observateurs de la Ligue 1. Mais un tel match doit au moins permettre de démontrer qu’il est capable d’être au niveau dans cette Ligue des Champions. Comme son équipe.

Champions League

25 novembre 2025 à 21:00
Olympique Marseille
Aubameyang46'Aubameyang50'
2
1
Match terminé
Newcastle United
Barnes6'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
R. Vaz
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
P. Aubameyang
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
88
ENTRE
A. Gomes
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
M. Greenwood
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Carton jaune
83
A. Vermeeren
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
72
ENTRE
N. Woltemade
Newcastle UnitedNewcastle United
SORT
A. Gordon
Newcastle UnitedNewcastle United
1
Derniers commentaires

LdC : L'OM relancé par son nouveau Drogba

On a plié le match en 5min .. magnifique émotionnellement parlant.. bakola un phénomène on en tient encore un bon avec vaz incroyable première mi temps dégueulasse, la seconde plus de maîtrise mais bordel que la victoire fait du bien on est clairement pas mort

LdC : L’OM n’a jamais été aussi heureux d’être 19e

il doit etre a plus de 80% c est sur

LdC : L'OM relancé par son nouveau Drogba

reds13 26 novembre 2025 à 00:03 Je suis ni un marseillais, ni un lyonnais, je suis juste personne C’est le truc le plus intelligent que tu aies dit.

LdC : L’OM n’a jamais été aussi heureux d’être 19e

raison de plus qui prouve que t'es un fake

LdC : L'OM relancé par son nouveau Drogba

Ok lyonnais

Loading