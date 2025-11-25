OM : Balerdi a gagné son respect

L'OM a sorti le gros match au meilleur des moments, et Leonardo Balerdi aussi. La victoire face à Newcastle va faire un bien fou au défenseur argentin.

Dos au mur avant cette rencontre, l’OM ne pouvait pas plus mal entamer son match face à Newcastle. Une mauvaise relance quasiment sur l’engagement, une grosse faute de Leonardo Balerdi pour offrir un coup-franc à Newcastle. Sur celui-ci, le club anglais manque d’ouvrir le score mais Hojbjerg sauve sur sa ligne, et à peine deux minutes tard, les Magpies trouvent finalement l’ouverture.

A l’image de son match entier avec un carton jaune au-dessus de la tête, Leonardo Balerdi a eu très chaud mais a tenu bon, et a fini par s’en tirer avec une performance de très bon niveau. Le capitaine a tenu la barre et même si cela a parfois été compliqué, il s’est montré précieux en fin de match dans les duels, dans les interceptions et dans les ballons contrés face au siège de sa surface.

De quoi provoquer l’admiration de Walid Acherchour, qui avoue qu’il ne pensait pas que l’Argentin s’en sortirait à si bon compte après son entame de match. « J’ai eu très peur après le carton jaune d’entrée mais Léo Balerdi a fait un match de très haut niveau. Un match de patron de défense dans la lecture, dans les duels. J’espère que ça aura la même résonance que quand il se troue mais je suis pas sur », a lancé le consultant, pour qui il est temps de rendre hommage au capitaine de l’OM.

Celui-ci, malgré son engagement et son abnégation, ne parvient toujours pas à convaincre les suiveurs de l’OM et les observateurs de la Ligue 1. Mais un tel match doit au moins permettre de démontrer qu’il est capable d’être au niveau dans cette Ligue des Champions . Comme son équipe.