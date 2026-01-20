OM : Angers ne lâche rien, Abdelli envoyé en réserve

L’OM veut plus que jamais s’attacher les services d’Himad Abdelli dans les prochains jours. Mais le SCO d'Angers ne compte pas se laisser faire facilement pour lâcher l’international algérien de 26 ans.

L’Olympique de Marseille est en train d’accélérer sur le marché des transferts hivernal. La direction phocéenne a plusieurs noms en tête à faire signer, parmi lesquels Himad Abdelli du SCO d’Angers. Le milieu de terrain angevin apparaît comme une véritable bonne pioche pour l’ OM , d’autant qu’Abdelli sera en fin de contrat à l’issue de la saison et qu’il souhaite rejoindre les rangs de Roberto De Zerbi. Pour l’instant, Angers et Marseille peinent à se mettre d’accord sur l’indemnité de départ du joueur de 26 ans. Face à une situation qui devient délicate, le SCO a décidé de taper du poing sur la table afin de préserver l’équilibre de son vestiaire.

Le SCO s'énerve et tape du poing sur la table

D’après les informations de Ouest-France, Himad Abdelli a en effet été envoyé en réserve à Angers. Il s’est entraîné ces dernières heures sous la direction de l'entraineur de l’équipe réserve, Anthar Yahia. L’OM a encore du travail avant de pouvoir conclure ce dossier et il faudra rester vigilant si les négociations venaient à se compliquer. Pour l’instant, aucun accord n’a été trouvé et les pensionnaires du Stade Vélodrome vont continuer à tenter de convaincre la direction du SCO d’Angers.

En parallèle, l’OM souhaite finaliser trois autres recrues : Quinten Timber (Feyenoord), Lucas Da Cunha (Côme) et Ethan Nwaneri (Arsenal).

Au rayon sportif, la réception de Liverpool en Ligue des champions occupe également toutes les pensées dans la cité phocéenne. L’Olympique de Marseille joue son avenir européen ce mercredi soir face à des Reds qui semblent plus que jamais à la portée des Phocéens. En cas de succès, les Marseillais pourraient bien valider leur présence au prochain tour.