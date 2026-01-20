Himad Abdelli

OM : Angers ne lâche rien, Abdelli envoyé en réserve

OM20 janv. , 14:40
parHadrien Rivayrand
L’OM veut plus que jamais s’attacher les services d’Himad Abdelli dans les prochains jours. Mais le SCO d'Angers ne compte pas se laisser faire facilement pour lâcher l’international algérien de 26 ans.
L’Olympique de Marseille est en train d’accélérer sur le marché des transferts hivernal. La direction phocéenne a plusieurs noms en tête à faire signer, parmi lesquels Himad Abdelli du SCO d’Angers. Le milieu de terrain angevin apparaît comme une véritable bonne pioche pour l’OM, d’autant qu’Abdelli sera en fin de contrat à l’issue de la saison et qu’il souhaite rejoindre les rangs de Roberto De Zerbi. Pour l’instant, Angers et Marseille peinent à se mettre d’accord sur l’indemnité de départ du joueur de 26 ans. Face à une situation qui devient délicate, le SCO a décidé de taper du poing sur la table afin de préserver l’équilibre de son vestiaire.

Le SCO s'énerve et tape du poing sur la table 

D’après les informations de Ouest-France, Himad Abdelli a en effet été envoyé en réserve à Angers. Il s’est entraîné ces dernières heures sous la direction de l'entraineur de l’équipe réserve, Anthar Yahia. L’OM a encore du travail avant de pouvoir conclure ce dossier et il faudra rester vigilant si les négociations venaient à se compliquer. Pour l’instant, aucun accord n’a été trouvé et les pensionnaires du Stade Vélodrome vont continuer à tenter de convaincre la direction du SCO d’Angers.
En parallèle, l’OM souhaite finaliser trois autres recrues : Quinten Timber (Feyenoord), Lucas Da Cunha (Côme) et Ethan Nwaneri (Arsenal).

Au rayon sportif, la réception de Liverpool en Ligue des champions occupe également toutes les pensées dans la cité phocéenne. L’Olympique de Marseille joue son avenir européen ce mercredi soir face à des Reds qui semblent plus que jamais à la portée des Phocéens. En cas de succès, les Marseillais pourraient bien valider leur présence au prochain tour.
Derniers commentaires

Kang-In Lee quitte le PSG, ça s'accélère

C est un très bon joueur de rotation....

Wind en plan B, l'OL cible un énorme attaquant

Ludovic Ajorque ?

OM : Angers ne lâche rien, Abdelli envoyé en réserve

Lyon a bien fait de ne pas le signer ...

Wind en plan B, l'OL cible un énorme attaquant

Wind je suis pas trop chaud, je suis curieux de connaitre la piste prioritaire.

3 ME pour Nwaneri, l'offre sidérante de l'OM

Si l om fini pas sur le podium et gagne pas la coupe de france c est la cata

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

