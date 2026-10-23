OM : Dr. Riolo demande une visite médicale pour Angel Gomes

Y'a pas qu'les mômes, dans la rue, Qui m'collent au cul pour une photo, Y'a même des flics qui me saluent, Qui veulent que j'signe dans leurs calots. Moi, j'crache dedans, et j'crie bien haut Qu'le bleu marine me fait gerber!! Renaud
Bienvenu en france pays policier !! C'est dingue ce besoin de vouloir foutre du fiics partout !!
Alors oui l'arbitrage a surement joué car tous les contres etaient stoppé par des fautes sans aucun avertissement .. Mais tactiquement il n'y a rien eu et les joueurs ont perdu bcp trop de ballon c'est la raison principal de cette defaite .. tu changes pas ton equipe tous les 3 jours en prenant des mecs au pif sans le payer a un moment
on leur donne kondogbia si ils veulent de l'XP
il aurait mieux valu éviter de le prolonger jusqu'en 2030 avec augmentation de salaire alors !! Ou le real va devoir lui vendre qu'il doit partir en AS pour avoir un salaire encore plus gros
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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Angel Gomes, Neal Maupay, Geoffrey Kondogbia, c'est OUT !