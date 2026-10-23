OM : Dr. Riolo demande une visite médicale pour Angel Gomes

OM : Dr. Riolo demande une visite médicale pour Angel Gomes

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parGuillaume Conte
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L'OM n'en finit plus de décevoir en Coupe d'Europe, et les critiques se dirigent en premier lieu vers Angel Gomes, qui n'est plus que l'ombre d'un joueur de football en ce moment.
A part peut être la prestation de Bamo Meité, les motifs de satisfactions de Bruno Genesio après la défaite face à Sturm Graz, doivent être bien maigres. Individuellement, la faillite a été totale. Mais il y a un joueur qui cristallise toutes les tensions, c’est Angel Gomes. Prêté à Wolverhampton la saison passée, l’Anglais a perdu son football. Si l’OM n’a pas misé trop gros sur lui en le recrutant gratuitement à l’issue de son contrat à Lille, ses performances inquiètent. Il a reçu des notes catastrophiques après sa « performance » contre Sturm Graz.

Une maladie cachée pour Angel Gomes, Riolo n'a plus de réponses

Et du côté de Daniel Riolo, on est tellement déçu par le niveau affiché par l’Anglais, qu’on se demande s’il n’a pas un problème physique ou une maladie pour expliquer cette baisse de niveau. « Ah franchement, sincèrement, Gomes… Gomes, quoi ? Il a une maladie ? C’est quoi son problème ? C’est pas possible d’avoir ce niveau quand même. Tu t’es fait piquer par un insecte ? Peut-être qu’il cache un truc, un virus, il l’a pas dit », a livré, mi-consterné, le journaliste de RMC, qui se doute bien que si un joueur avait un sérieux problème de santé, le staff médical serait au courant.
Du côté des supporters, le choix est fait, et revoir Angel Gomes sur un terrain n’est pas envisageable si l’OM veut retrouver le chemin de la victoire. « Angel Gomes, Neal Maupay, Geoffrey Kondogbia, c'est OUT », lance ainsi Omaniaque à ses quasiment 100.000 suiveurs sur X (ex-Twitter). « Moi a partir du moment où je vois une compo avec Maupay et Gomes je comprend bien que l'objectif c'est de se faire sortir de cette compétition au plus vite… » explique la suiveuse de l’OM Najet Rami, pour qui il y a des noms que les supporters marseillais ne veulent plus voir dans la composition des équipes désormais.
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