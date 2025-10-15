OM : Terrible nouvelle pour Amine Gouiri ?

Ce mardi, l'Algérie a achevé sa phase de maatchs internationaux par une victoire à domicile face à l’Ouganda (2-1). Douze ans
après, les Fennecs retrouveront la Coupe du monde cet été en Amérique du Nord.
Mais lors de cette rencontre, Amine Gouiri est sorti sur civière. L’indisponibilité de l’attaquant reste encore floue.
Mauvaise nouvelle pour l’OM sur cette fin de trêve
internationale, le club de la cité phocéenne perd Amine Gouiri
. L’attaquant a
joué ce mardi avec la sélection algérienne face à l’Ouganda. Les Fennecs se
sont imposés 2-1 pour clore sa qualification à la Coupe du monde 2026 en
assurant la première place du groupe G. Désormais, les hommes de Vladimir
Petkovic sont tournés vers la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc fin
décembre. Mais pendant cette rencontre contre l’Ouganda, tout ne s’est pas
passé comme prévu avec la sortie sur blessure d'Amine Gouiri. Et du côté de l'Olympique de Marseille
, on tremble.
Absence longue durée pour Gouiri ?
L’attaquant de 25 ans a été percuté à cinq minutes du terme
de la rencontre par le gardien ougandais, Omar Magoola, après une longue
ouverture. Le joueur s’est immédiatement tenu l’épaule droite et
il a été évacué sur civière. Un protocole commotion a également été déclenché.
Ce qui oblige l’ancien Rennais à rester sur le carreau ce week-end face au
Havre. Mais au vu du choc, des images et du passif à l’épaule du joueur,
certains observateurs craignent une absence de longue durée pour l’attaquant
des Fennecs. Des examens seront passés dans les prochains jours, mais l'idée d'une opération est déjà dans l'air. Déjà blessé à
l’épaule plus tôt dans la saison, Amine Gouri portait un bandage lors de la
rencontre. L’OM devra donc compter sur Aubameyang ce week-end ainsi que sur le
jeune Robinio Vaz qui a entamé son rétablissement. Pour la durée de l’absence
d’Amine Gouiri, il faudra patienter, mais l’OM espère un rétablissement
rapide.
Il faut évaluer sa situation. Selon mes informations, il est déjà parti pour des contrôles et on espère que ça ne sera pas trop grave.- Vladimir Petkovic après la rencontre sur le cas Amine Gouiri