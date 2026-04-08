ICONSPORT_363879_0017
Michael Olise

Olise s’assoit à la table de Yamal, « il n'y a pas mieux »

Foot Europeen08 avr. , 22:00
parQuentin Mallet
0
Auteur d'une nouvelle partition de haute volée face au Real Madrid, Michael Olise est en train de mettre le monde du football d'accord. Pour Walid Acherchour, il n'y a pas de meilleur joueur au monde que lui, sauf peut-être Lamine Yamal.
Pour le quart de finale aller de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le Bayern Munich, Michael Olise a sorti le costume. Si les Bavarois ont été grandement aidés par un Manuel Neuer en béton armé, ils ont aussi pu compter sur une prestation de très grande classe de la part de l'international français. Juste techniquement, à la passe pour le deuxième but de Harry Kane, capable de délivrer des caviars soyeux de son pied gauche pour générer des occasions franches… Michael Olise a fait l'unanimité dans la sphère du football. Et pour Walid Acherchour sur le plateau du Winamax FC, son match va même au-delà puisqu'il traduit littéralement ses qualités de très grand footballeur.
M. Olise

M. Olise

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs5
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs10
Buts3
Passes décisives6
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

2025/2026
Matchs26
Buts11
Passes décisives18
Jaune6
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Walid Acherchour est en extase devant Michael Olise

« Ce qu'il a fait subir à Carreras… c'est du harcèlement. On avait tous envie d'être à la place d'Alvaro Arbeloa et de demander à Carreras de rentrer à la maison. Je pense que tout le monde a compris ce soir. Face au Real Madrid, au Bernabéu dans son jardin… techniquement, Michael Olise a un rapport au ballon qui est exceptionnel.
A part Lamine Yamal, offensivement, la qualité, la perfection technique… il n'y a pas mieux. Tout ce qu'il fait sur le côté droit pour se connecter au reste de l'équipe, sur le tempo, technique, vivacité, explosivité, QI foot, c'est hors du commun. Neuer a fait un gros match, mais Olise vole. C'est trop facile le football pour lui. Dans l'équation sur les meilleurs joueurs du monde, il y a pas 5 noms devant lui. Mbappé et Vinicius, le rapport au ballon n'a rien à voir. C'est d'une finesse, d'une classe et d'une efficacité, c'est époustouflant », a lâché Walid Acherchour, en admiration devant la prestation de Michael Olise.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_267543_0070
ASSE

L2 : De retour, il joue son avenir à l’ASSE

ICONSPORT_361382_0288
OL

DNCG : 200 ME de pertes, l'OL écrase la Ligue 1

ICONSPORT_363888_0039
Ligue des Champions

Un peu chanceux, Doué place le PSG en tête (vidéo)

l om met les choses au clair avec neymar iconsport 257250 0005 396403
Foot Mondial

Neymar au Mondial, le Brésil lui fixe une condition

Fil Info

08 avr. , 22:30
L2 : De retour, il joue son avenir à l’ASSE
08 avr. , 21:30
DNCG : 200 ME de pertes, l'OL écrase la Ligue 1
08 avr. , 21:21
Un peu chanceux, Doué place le PSG en tête (vidéo)
08 avr. , 21:00
Neymar au Mondial, le Brésil lui fixe une condition
08 avr. , 20:42
EL : Programme TV des quarts de finale
08 avr. , 20:30
OM : Accord imminent pour le « CMA CGM Vélodrome »
08 avr. , 20:16
OM : Le nouveau logo dévoilé officiellement
08 avr. , 20:00
Le PSG trouve la doublure idéale d’Hakimi en Belgique
08 avr. , 19:55
PSG - Liverpool : les compos (21h sur Canal+)

Derniers commentaires

DNCG : 200 ME de pertes, l'OL écrase la Ligue 1

c'est etrange vu que c'etait annoncé l' an passé en juin .. on a l'impression que c 'est une surprise alors que ca faisait partie du bilan au moment du passage devant la dncg

OL : Endrick est un bide, Fonseca a tout gâché

alors oui on avait un effectif de milieu de tableau sans aucun doute .. mais quand tu es 3eme a 15 matchs de la fin du championnat c'est assez dingue de te retrouver 6eme a 6... paris fc anger lehavre? tu trouves que ca jouaient la 1ere partie de tableau? l'excuse a 2 balles du oui mais ca marche 2min mais a un moment faut se reveiller .. si tu prends 3 pts a chaque fois c'est 6 de plus c'est pas bcp plus et pourtant on serait 3eme .. le coaching contre le havre est une faute professionnel ce mec l'a joue petit bras a chaque fois que ca devient compliqué .. l'an passé a chaque fois qu'on peut atteindre la ldc ou qu'on avait les moyen de passer en demi de c3 il s'autosaborde avec un 11 hallucinant ou des changements lunaire

OL : Endrick est un bide, Fonseca a tout gâché

Tous les specialistes le disent que c'est une quiche en lecture de match .. Hormis les fois ou il a lancé un 11 castrophique combien de fois sont coaching a été payant? Je ne parle pas de faire tourner le 11 mais de faire des changements et de vrais changement pas de nous pondre une defense a 5 pour au final prendre 3 buts en 7 minutes .... As tu vu un coaching reelement gagnant? un changement tactique qui nous a permis de prendre le dessus sur une equipe qui nous menait au score ... l inverse est arrivée a de nombreuses reprises .. Prends tous les matchs regardes le nombre de changement qu'il a fait sur la periode aout janvier... Et pour info le seul match ou endrick joue a peut pret a son poste sans etre collé a la ligne 100% du match c'est metz les autres match c'etait un soit disant 9 collé a la ligne de touche a 15m de yaremchuk qui n'est de toute facon pas capable de faire un decallage ou une déviation de la tete vu qu'il ne gagne pas un duel en faisait 10cm de plus que ses defenseurs ou il est aillier collé aussi a la ligne sauf que dans le systeme fonseca ce poste doit travailler et courri partout c'est pas vraiment la qualité principal de endrick

OM : Habib Beye victime d'un cambriolage en pleine nuit !

Mdr t es une sacrée brelle toi

OM : Accord imminent pour le « CMA CGM Vélodrome »

Et alors ou est le problème ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

Loading