Olise s’assoit à la table de Yamal, « il n'y a pas mieux »

Auteur d'une nouvelle partition de haute volée face au Real Madrid, Michael Olise est en train de mettre le monde du football d'accord. Pour Walid Acherchour, il n'y a pas de meilleur joueur au monde que lui, sauf peut-être Lamine Yamal.

Pour le quart de finale aller de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le Bayern Munich, Michael Olise a sorti le costume . Si les Bavarois ont été grandement aidés par un Manuel Neuer en béton armé, ils ont aussi pu compter sur une prestation de très grande classe de la part de l'international français. Juste techniquement, à la passe pour le deuxième but de Harry Kane, capable de délivrer des caviars soyeux de son pied gauche pour générer des occasions franches… Michael Olise a fait l'unanimité dans la sphère du football. Et pour Walid Acherchour sur le plateau du Winamax FC, son match va même au-delà puisqu'il traduit littéralement ses qualités de très grand footballeur.

M. Olise Angleterre • Âge 24 • Attaquant UEFA Nations League 2026/2027 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 WC Qualification Europe 2026 Matchs 5 Buts 2 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 World Cup 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International 2026 Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League 2025/2026 Matchs 10 Buts 3 Passes décisives 6 Jaune 3 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Bundesliga 2025/2026 Matchs 26 Buts 11 Passes décisives 18 Jaune 6 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 1 2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Walid Acherchour est en extase devant Michael Olise

« Ce qu'il a fait subir à Carreras… c'est du harcèlement. On avait tous envie d'être à la place d'Alvaro Arbeloa et de demander à Carreras de rentrer à la maison. Je pense que tout le monde a compris ce soir. Face au Real Madrid, au Bernabéu dans son jardin… techniquement, Michael Olise a un rapport au ballon qui est exceptionnel.

A part Lamine Yamal, offensivement, la qualité, la perfection technique… il n'y a pas mieux. Tout ce qu'il fait sur le côté droit pour se connecter au reste de l'équipe, sur le tempo, technique, vivacité, explosivité, QI foot, c'est hors du commun. Neuer a fait un gros match, mais Olise vole. C'est trop facile le football pour lui. Dans l'équation sur les meilleurs joueurs du monde, il y a pas 5 noms devant lui. Mbappé et Vinicius, le rapport au ballon n'a rien à voir. C'est d'une finesse, d'une classe et d'une efficacité, c'est époustouflant », a lâché Walid Acherchour, en admiration devant la prestation de Michael Olise.