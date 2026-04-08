PSG-Liverpool : Surprise totale, Mohamed Salah sur le banc au Parc

Arne Slot a réservé une énorme surprise dans son onze de départ avec l’absence de Mohamed Salah au coup d’envoi pour le choc entre Liverpool et le PSG ce mercredi soir au Parc des Princes.

Si Luis Enrique a aligné une équipe sans aucune surprise pour le quart de finale aller de Ligue des Champions face à Liverpool, son homologue Arne Slot s’est montré lui plus innovant. Contre toute attente, l’entraîneur des Reds a décidé de se passer de Mohamed Salah au coup d’envoi. En difficulté ces dernières semaines et totalement neutralisé par Nuno Mendes la saison dernière, l’Egyptien est remplaçant. Arne Slot lui a préféré Jérémie Frimpong dans un pur rôle d’ailier tandis que Joe Gomez occupera lui la fonction de latéral droit.

Le reste de la composition est en revanche sans surprise. L’international français Hugo Ekitike, en pleine bourre depuis le début de la saison et plus encore depuis le début de l’année 2026, est bien titulaire. Il sera accompagné de Frimpong donc et de Wirtz en attaque. En défense, l’autre international français Ibrahima Konaté est logiquement titulaire pour accompagner Virgil van Dijk dans l’axe. Le coup d’envoi de lce quart de finale aller de Ligue des Champions au Parc des Princes sera donné à 21 heures sur Canal+.