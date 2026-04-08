Un peu chanceux, Doué place le PSG en tête (vidéo)

OL : Endrick est un bide, Fonseca a tout gâché

Tous les specialistes le disent que c'est une quiche en lecture de match .. Hormis les fois ou il a lancé un 11 castrophique combien de fois sont coaching a été payant? Je ne parle pas de faire tourner le 11 mais de faire des changements et de vrais changement pas de nous pondre une defense a 5 pour au final prendre 3 buts en 7 minutes .... As tu vu un coaching reelement gagnant? un changement tactique qui nous a permis de prendre le dessus sur une equipe qui nous menait au score ... l inverse est arrivée a de nombreuses reprises .. Prends tous les matchs regardes le nombre de changement qu'il a fait sur la periode aout janvier... Et pour info le seul match ou endrick joue a peut pret a son poste sans etre collé a la ligne 100% du match c'est metz les autres match c'etait un soit disant 9 collé a la ligne de touche a 15m de yaremchuk qui n'est de toute facon pas capable de faire un decallage ou une déviation de la tete vu qu'il ne gagne pas un duel en faisait 10cm de plus que ses defenseurs ou il est aillier collé aussi a la ligne sauf que dans le systeme fonseca ce poste doit travailler et courri partout c'est pas vraiment la qualité principal de endrick