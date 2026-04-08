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OM : Le nouveau logo dévoilé officiellement

OM08 avr. , 20:16
parMehdi Lunay
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Dans une petite vidéo d'une minute et 45 secondes, l'Olympique de Marseille a officialisé le nouveau logo du club pour la saison prochaine. Il s'agit bel et bien du design qui avait fuité sur internet ces derniers jours. Il remplace l'actuel logo choisi en 2004.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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