OM : Le nouveau logo dévoilé officiellement

clairement mais les blessures sont aussi du a la gestion fonseca .. il avait des jeunes qu'il aurait pu faire rentrer 10min pour faire souffler les ailliers dans certains matchs On voit les autres faire des changements avec des joueurs frais des coachs qui font des ajustement tactiques ... et ca fonctionne on a pas mal d'equipe qui revenait en profitant de notre fatigue pendant ce temps nous on regardait l'equipe s'epuiser etre de plus en plus tot completement cramée avec aucun ajustement tactique et des changements comme si ils étaient décidés a l'avance vers la 65-70 et 85-90 a presque tous les matchs et rarement plus de 3 .. mais si le scenario du match tourne mal ca lecture de match de change pas... et son plan tactique non plus
On peut se passer de lui
Mefiez vous d'un optimisme beat.On peut largement dominer et perdre.Liverpool a des joueurs capables de bien contrer
Il dit qu’il ne se sent pas apte à reprendre la compétition alors que les examens sont normaux, évidemment il y a quelque chose qui ne va pas,mais c’est lui qui décide s’il peut ou ne veut plus jouer pour une raison qu’on ignore.
Un homme sage a dit un jour « le jour où Longoria partira il faudra avoir le courage de soulever le tapis et de voir ce qu’il y a dessous »
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|49
|28
|15
|4
|9
|55
|37
|18
|49
|28
|15
|4
|9
|49
|39
|10
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|47
|28
|13
|8
|7
|47
|40
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|33
|28
|9
|6
|13
|24
|37
|-13
|32
|28
|7
|11
|10
|33
|44
|-11
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|23
|28
|5
|8
|15
|23
|37
|-14
|18
|27
|4
|6
|17
|24
|45
|-21
|15
|28
|3
|6
|19
|25
|60
|-35
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𝐏𝐞𝐧𝐬𝐞́ 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐣𝐞𝐮𝐧𝐞𝐬𝐬𝐞, 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐬 𝐩𝐚𝐫 𝐥’𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞, 𝐜𝐨𝐧𝐜̧𝐮 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐦𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞𝐫 𝐬𝐨𝐧 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐬.