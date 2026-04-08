Neymar au Mondial, le Brésil lui fixe une condition

c'est etrange vu que c'etait annoncé l' an passé en juin .. on a l'impression que c 'est une surprise alors que ca faisait partie du bilan au moment du passage devant la dncg
alors oui on avait un effectif de milieu de tableau sans aucun doute .. mais quand tu es 3eme a 15 matchs de la fin du championnat c'est assez dingue de te retrouver 6eme a 6... paris fc anger lehavre? tu trouves que ca jouaient la 1ere partie de tableau? l'excuse a 2 balles du oui mais ca marche 2min mais a un moment faut se reveiller .. si tu prends 3 pts a chaque fois c'est 6 de plus c'est pas bcp plus et pourtant on serait 3eme .. le coaching contre le havre est une faute professionnel ce mec l'a joue petit bras a chaque fois que ca devient compliqué .. l'an passé a chaque fois qu'on peut atteindre la ldc ou qu'on avait les moyen de passer en demi de c3 il s'autosaborde avec un 11 hallucinant ou des changements lunaire
Tous les specialistes le disent que c'est une quiche en lecture de match .. Hormis les fois ou il a lancé un 11 castrophique combien de fois sont coaching a été payant? Je ne parle pas de faire tourner le 11 mais de faire des changements et de vrais changement pas de nous pondre une defense a 5 pour au final prendre 3 buts en 7 minutes .... As tu vu un coaching reelement gagnant? un changement tactique qui nous a permis de prendre le dessus sur une equipe qui nous menait au score ... l inverse est arrivée a de nombreuses reprises .. Prends tous les matchs regardes le nombre de changement qu'il a fait sur la periode aout janvier... Et pour info le seul match ou endrick joue a peut pret a son poste sans etre collé a la ligne 100% du match c'est metz les autres match c'etait un soit disant 9 collé a la ligne de touche a 15m de yaremchuk qui n'est de toute facon pas capable de faire un decallage ou une déviation de la tete vu qu'il ne gagne pas un duel en faisait 10cm de plus que ses defenseurs ou il est aillier collé aussi a la ligne sauf que dans le systeme fonseca ce poste doit travailler et courri partout c'est pas vraiment la qualité principal de endrick
Mdr t es une sacrée brelle toi
Et alors ou est le problème ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|49
|28
|15
|4
|9
|55
|37
|18
|49
|28
|15
|4
|9
|49
|39
|10
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|47
|28
|13
|8
|7
|47
|40
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|33
|28
|9
|6
|13
|24
|37
|-13
|32
|28
|7
|11
|10
|33
|44
|-11
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|23
|28
|5
|8
|15
|23
|37
|-14
|18
|27
|4
|6
|17
|24
|45
|-21
|15
|28
|3
|6
|19
|25
|60
|-35
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