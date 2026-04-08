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Neymar au Mondial, le Brésil lui fixe une condition

Foot Mondial08 avr. , 21:00
parQuentin Mallet
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Les chances de voir Neymar à la prochaine Coupe du monde avec le Brésil s'amenuisent de jour en jour, alors que les derniers rapports venus de l'autre côté de l'Atlantique affirment que la dernière liste de Carlo Ancelotti serait sensiblement celle qui participera au Mondial. Pour la légende brésilienne, il reste toutefois une petite possibilité…
Lorsqu'il a décidé de faire son retour à Santos, son club formateur, Neymar avait deux objectifs. Le premier était logiquement de retrouver des sensations sur les terrains, après un long passage à vide en Arabie Saoudite. Le second étant celui de retrouver suffisamment la possession de ses moyens pour convaincre Carlo Ancelotti de le convoquer pour la Coupe du monde 2026, probablement sa dernière.
Sauf que depuis plus d'un an, il est toujours en proie à des pépins physiques qui freinent son retour à son meilleur niveau. Auteur de 3 buts et 3 passes décisives en 6 matchs disputés depuis le début de la saison, Neymar veut montrer qu'il a une chance de s'envoler au nord du continent américain. Mais pour cela, il va devoir enchaîner…

Neymar convoqué s'il enchaine

Car oui, les chances de voir Neymar participer au Mondial nord-américain sont aujourd'hui très minces. La presse brésilienne considère que la liste de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde a de fortes chances de ressembler trait pour trait à celle du dernier rassemblement, lequel ne comptait justement pas « Ney ». Selon O Globo, il est néanmoins encore possible de voir Neymar retrouver la sélection auriverde. Pour cela, il devra enchaîner 11 matchs de grande qualité, sans afficher de fragilité physique, d'ici au 18 mai, date de l'annonce de la liste officielle des joueurs retenus pour la Coupe du monde.
Une date fatidique à marquer au fer rouge pour Neymar, qui sait qu'il est entré dans une sorte de compte à rebours de la dernière chance. Le moindre pépin, qu'il soit physique ou administratif (comme une accumulation de cartons jaunes qui lui a valu une suspension pour le dernier match face à Flamengo), compromettra définitivement ses chances de voir le Mondial ailleus qu'à la télévision.
Neymar

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Derniers commentaires

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c'est etrange vu que c'etait annoncé l' an passé en juin .. on a l'impression que c 'est une surprise alors que ca faisait partie du bilan au moment du passage devant la dncg

OL : Endrick est un bide, Fonseca a tout gâché

alors oui on avait un effectif de milieu de tableau sans aucun doute .. mais quand tu es 3eme a 15 matchs de la fin du championnat c'est assez dingue de te retrouver 6eme a 6... paris fc anger lehavre? tu trouves que ca jouaient la 1ere partie de tableau? l'excuse a 2 balles du oui mais ca marche 2min mais a un moment faut se reveiller .. si tu prends 3 pts a chaque fois c'est 6 de plus c'est pas bcp plus et pourtant on serait 3eme .. le coaching contre le havre est une faute professionnel ce mec l'a joue petit bras a chaque fois que ca devient compliqué .. l'an passé a chaque fois qu'on peut atteindre la ldc ou qu'on avait les moyen de passer en demi de c3 il s'autosaborde avec un 11 hallucinant ou des changements lunaire

OL : Endrick est un bide, Fonseca a tout gâché

Tous les specialistes le disent que c'est une quiche en lecture de match .. Hormis les fois ou il a lancé un 11 castrophique combien de fois sont coaching a été payant? Je ne parle pas de faire tourner le 11 mais de faire des changements et de vrais changement pas de nous pondre une defense a 5 pour au final prendre 3 buts en 7 minutes .... As tu vu un coaching reelement gagnant? un changement tactique qui nous a permis de prendre le dessus sur une equipe qui nous menait au score ... l inverse est arrivée a de nombreuses reprises .. Prends tous les matchs regardes le nombre de changement qu'il a fait sur la periode aout janvier... Et pour info le seul match ou endrick joue a peut pret a son poste sans etre collé a la ligne 100% du match c'est metz les autres match c'etait un soit disant 9 collé a la ligne de touche a 15m de yaremchuk qui n'est de toute facon pas capable de faire un decallage ou une déviation de la tete vu qu'il ne gagne pas un duel en faisait 10cm de plus que ses defenseurs ou il est aillier collé aussi a la ligne sauf que dans le systeme fonseca ce poste doit travailler et courri partout c'est pas vraiment la qualité principal de endrick

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Mdr t es une sacrée brelle toi

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Et alors ou est le problème ?

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