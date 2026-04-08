Neymar au Mondial, le Brésil lui fixe une condition

Les chances de voir Neymar à la prochaine Coupe du monde avec le Brésil s'amenuisent de jour en jour, alors que les derniers rapports venus de l'autre côté de l'Atlantique affirment que la dernière liste de Carlo Ancelotti serait sensiblement celle qui participera au Mondial. Pour la légende brésilienne, il reste toutefois une petite possibilité…

Lorsqu'il a décidé de faire son retour à Santos, son club formateur, Neymar avait deux objectifs. Le premier était logiquement de retrouver des sensations sur les terrains, après un long passage à vide en Arabie Saoudite. Le second étant celui de retrouver suffisamment la possession de ses moyens pour convaincre Carlo Ancelotti de le convoquer pour la Coupe du monde 2026 , probablement sa dernière.

Sauf que depuis plus d'un an, il est toujours en proie à des pépins physiques qui freinent son retour à son meilleur niveau. Auteur de 3 buts et 3 passes décisives en 6 matchs disputés depuis le début de la saison, Neymar veut montrer qu'il a une chance de s'envoler au nord du continent américain. Mais pour cela, il va devoir enchaîner…

Neymar convoqué s'il enchaine

Car oui, les chances de voir Neymar participer au Mondial nord-américain sont aujourd'hui très minces. La presse brésilienne considère que la liste de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde a de fortes chances de ressembler trait pour trait à celle du dernier rassemblement, lequel ne comptait justement pas « Ney ». Selon O Globo, il est néanmoins encore possible de voir Neymar retrouver la sélection auriverde. Pour cela, il devra enchaîner 11 matchs de grande qualité, sans afficher de fragilité physique, d'ici au 18 mai, date de l'annonce de la liste officielle des joueurs retenus pour la Coupe du monde.

Une date fatidique à marquer au fer rouge pour Neymar, qui sait qu'il est entré dans une sorte de compte à rebours de la dernière chance. Le moindre pépin, qu'il soit physique ou administratif (comme une accumulation de cartons jaunes qui lui a valu une suspension pour le dernier match face à Flamengo), compromettra définitivement ses chances de voir le Mondial ailleus qu'à la télévision.