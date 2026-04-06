ICONSPORT_274646_0008

EL : Programme TV des quarts de finale

Europa League07 avr. , 00:00
parGuillaume Conte
0

Mercredi 8 avril à 18h45 :
Braga - Bétis Séville sur Canal+ Foot
Jeudi 9 avril à 21h00 :
Porto - Nottingham sur Canal+ Foot
Bologne - Aston Villa sur Canal+ Sport
Fribourg - Celta Vigo sur Canal+ UEFA 4
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_362336_0020
Europa Conference League

Conf. League : Programme TV des quarts de finale

ICONSPORT_362260_0019
Ligue des Champions

LdC : Programme TV des quarts de finale

ICONSPORT_254482_0123
Ligue des Champions

PSG-Liverpool, à quelle heure et sur quelle chaine ?

ICONSPORT_363742_0124
Serie A

Ita : Naples domine l'AC Milan

Fil Info

06 avr. , 23:30
Conf. League : Programme TV des quarts de finale
06 avr. , 23:20
LdC : Programme TV des quarts de finale
06 avr. , 22:55
PSG-Liverpool, à quelle heure et sur quelle chaine ?
06 avr. , 22:48
Ita : Naples domine l'AC Milan
06 avr. , 22:38
L2 : Le Mans humilie Pau et fait trembler l'ASSE
06 avr. , 22:30
OM: Pavard viré, il supplie McCourt
06 avr. , 22:00
L'OL en perdition, son sauveur a un nom
06 avr. , 21:30
« Ça va être une boucherie » : Le PSG le terrorise
06 avr. , 21:00
ASSE : Il ne parlait pas français, son départ a tout changé

Derniers commentaires

PSG : L'agent de Vitinha agace le Qatar

Dom : Salaire de Pavard : 7,27 M€ brut par an. Salaire de Ramos : 6,36 M€ brut par an. Chiffres vérifiés, source Capology.

« Ça va être une boucherie » : Le PSG le terrorise

ptdrrr. tt ça pour se la peter apres..... Liverpool n est que l ombre d une equipe solide. arrete ton sketch. ils ont 21 pts de retard en premiere league. c est a dire completement à la rue....

L'OL en perdition, son sauveur a un nom

encore une allusion a ton. club de coeur .... prends ton cachet

L'OL en perdition, son sauveur a un nom

Peut etre que si Nuamah retrouve un poste a droite et que Endrick est repositionné dans l'axe, il est fort probable et surtout préférable que ce dernier se bouge un peu + le cul. Endrick avec un De Zerbi c'est carnage complet. Ce mec c'est le vers dans la pomme, on aurait mieux fait de pas le faire venir.

PSG : L'agent de Vitinha agace le Qatar

Et Pavard ! On en parle de Pavard ?!! 😂😂😂 Combien il gagne lui ? RAMOS gagne le double de lui mais on l'adore à Paris ! Il mérite et il répond toujours présent. Je signe dès 2 mains pour qu'il reste avec cet état d'esprit pendant 10 ans encore. Toi aussi avec Pavard ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

Loading