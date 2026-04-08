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Kyriani Sabbe

Le PSG trouve la doublure idéale d’Hakimi en Belgique

PSG08 avr. , 20:00
parQuentin Mallet
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La situation autour du poste de latéral droit est particulièrement complexe au Paris Saint-Germain. Alors qu'il n'a pas vraiment de doublure dans son couloir, Achraf Hakimi pourrait voir de la concurrence débarquer l'été prochain, avec une cible venue de Belgique.
Le flanc droit de la défense parisienne est un sujet complexe qui a donné le tournis à Luis Enrique en première partie de saison. Lourdement touché lors d'un match de Ligue des champions face au Bayern Munich, Achraf Hakimi a été contraint d'abandonner ses coéquipiers pendant de nombreuses semaines. Sans réelle doublure, l'international marocain a laissé un grand vide au PSG, que Warren Zaïre-Emery a essayé de combler, bien qu'il soit beaucoup plus à l'aise dans l'entrejeu. Pour éviter qu'une telle situation se reproduise la saison prochaine, la direction sportive cherche activement un nouveau latéral droit.

Kyriani Sabbe, la nouvelle pépite dénichée ?

A la recherche d'un joueur capable d'accepter un rôle de doublure, Luis Campos est en train de faire son marché du côté de la Belgique. Selon les informations d'Ekrem Konur, le PSG s'intéresse de plus en plus à Kyriani Sabbe, le latéral droit du Club Bruges. Né en 2005 à Gent, il totalise 3 buts et 4 passes décisives en 38 apparitions cette saison. Un exercice plein qui fait de lui un joueur très convoité sur le marché des transferts.
Si Luis Campos décide de mener cette opération jusqu'au bout, il devra faire face à la concurrence féroce de l'Inter Milan, de Brentford, de Newcastle et du Real Madrid. Autant d'intérêts qui expliquent encore un peu plus pourquoi le PSG s'intéresse à lui.
L'objectif est en tout cas très clair, la direction sportive parisienne veut apporter à Luis Enrique un joueur polyvalent, capable de jouer dans les deux couloirs - surtout à droite - et de profiter des minutes qu'il aura dans la rotation. Pour cela, il faut évidemment viser un joueur à la valeur marchande peu élevée : Kyriani Sabbe est estimé à 8 millions d'euros selon Transfermarkt, alors que son contrat doit prendre fin en juin 2028.
K. Sabbe

K. Sabbe

BelgiumBelgique Âge 21 Défenseur

Super Cup

2025/2026
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Champions League

2025/2026
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Jaune1
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Pro League

2025/2026
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Club Friendlies 3

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
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8
Strasbourg
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9
Lorient
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Brest
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13
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