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OM : 3 ventes pour 100 ME, McCourt et la DNCG jubilent

OM28 avr. , 15:30
parCorentin Facy
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La qualification pour la Ligue des Champions s’éloigne pour l’OM, ce qui va obliger Frank McCourt à remettre au pot pour passer la DNCG sans problème. Une autre solution existe : vendre les meilleurs joueurs de l’effectif.
Présent à Marseille la semaine dernière, Frank McCourt a rappelé aux joueurs à quel point la qualification en Ligue des Champions était vitale pour l’OM sur le plan financier. Le message n’a visiblement pas été reçu cinq sur cinq par l’effectif d’Habib Beye, incapable de battre Nice au Vélodrome quelques jours plus tard (1-1). Un match nul qui réduit fortement les chances olympiennes de figurer dans le top 4 et de se qualifier pour la Ligue des Champions. Cela va bien sûr avoir de grosses conséquences sur le mercato estival.
Frank McCourt l’a répété ces derniers mois : il ne veut plus remettre au pot pour combler les trous chaque saison, raison pour laquelle il souhaite d’ailleurs faire venir un investisseur à ses côtés. En l’absence de Ligue des Champions, et si l’Américain refuse de signer un gros chèque, cela signifie qu’il va falloir vendre de gros joueurs pour passer la DNCG sans encombre. Cela tombe bien, à défaut d’avoir une équipe capable de se qualifier en C1, l’OM dispose d’un effectif qui compte de nombreux joueurs à forte valeur marchande.
C’est ce que souligne le site spécialisé Sportune. A en croire les valeurs estimées par le média, l’Olympique de Marseille pourrait par exemple atteindre 100 millions d’euros de ventes avec seulement trois joueurs sacrifiés : Mason Greenwood, valorisé à 55 millions d’euros mais dont près de 40% seront reversés à Manchester United, Igor Paixao, valorisé à 35 millions d’euros et Amine Gouiri, dont la valeur est située aux alentours de 28 millions d’euros. De quoi soulager Frank McCourt, qui pourrait s’appuyer sur certaines grosses ventes afin de ne pas signer une fois de plus un chèque au montant démesuré.

Greenwood et Paixao vendus pour sauver l'OM ?

D’autres joueurs candidats à un départ sont bien valorisés, c’est par exemple le cas de Leonardo Balerdi (18 millions d’euros) et de Pierre-Emile Hojbjerg (18 millions d’euros). Reste maintenant à savoir quels seront les choix du nouveau président Stéphane Richard et de son futur directeur sportif, dont l’identité est encore un mystère. Car remplacer des joueurs de la valeur de Greenwood ou Paixao aura également un coût. Sauf si l’OM accepte de voir son standing et ses objectifs à la baisse.
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On s'emmerde même plus à Foutain. On met juste le chapeau, pas besoin d'article...

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Oui ils n'ont pas fini de nous faire ch.... 😁

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