Officiel : Un nouveau départ à l’OM

Officiel : Un nouveau départ à l’OM

OM20 août , 19:50
parAlexis Rose
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Arrivé en 2025 sous l'impulsion de l’ancien président marseillais Pablo Longoria, Alessandro Antonello quitte officiellement ses fonctions de directeur général de l'OM.
Ce jeudi soir, l’Olympique de Marseille a annoncé un nouveau départ. Pas celui d’un joueur mais d’un dirigeant important, vu que le club phocéen voit partir son directeur général, Alessandro Antonello.
« L'Olympique de Marseille annonce le départ d'Alessandro Antonello, qui quitte ses fonctions de directeur général. Arrivé au club en juillet 2025, Alessandro Antonello a mis son expérience au service de l'Olympique de Marseille afin d'initier plusieurs projets majeurs, notamment en matière de développement des revenus, et de valorisation du stade. Le club tient à remercier Alessandro pour son engagement et le travail accompli au cours de cette période. Les projets qu'il a contribué à lancer seront poursuivis et renforcés dans le cadre de la feuille de route définie par la nouvelle direction », explique, dans un communiqué, l’OM, qui va donc devoir remplacer l’ancien dirigeant de l’Inter Milan dans les semaines à venir pour assurer la continuité du nouveau projet porté par Stéphane Richard.
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tkt tout le monde sait qui vous etes. des PARASITES. et tu crois qu a part DD qui est parti parce que vous etes des purs connards, tu crois franchement que qq un ecoute ce que tu dis. OMg. t es tellement drole et imbus de ta personne. comme ton ptin de gourou de merde

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