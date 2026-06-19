Officiel : L’OM recrute une pépite du LOSC

Le mois de juin, c’est le mois du mouvement pour les jeunes joueurs en fin de contrat. Jephté Malanda, qui n’était pas passé professionnel au sein du LOSC, a décidé de rejoindre l’OM. Il s’est engagé ce vendredi pour trois ans avec le club marseillais, qu’il rejoint donc jusqu’en 2029. Ce sera au départ pour renforcer le groupe Pro 2, qui évolue en National 2 désormais. Le jeune attaquant de 18 ans aura bien évidemment l’intention de faire comme certains de ses prédécesseurs, et de montrer qu’il a le niveau pour tutoyer le groupe professionnel.