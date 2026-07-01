Officiel : Bruno Genesio nouvel entraineur de l’OM





L’Olympique de Marseille a dévoilé, au lendemain du limogeage de Habib Beye, son nouvel entraineur. Bruno Genesio s’est engagé pour les deux prochaines saisons.

Le nouvel entraineur entrera en fonctions ce mercredi 1er juillet, date officielle du début de la saison 2026-2027.

L'ancien coach de l'OL, de Rennes et de Lille notamment a dévoilé ses premières impressions sur le site officiel du club provençal : « J'ai choisi de rejoindre l'Olympique de Marseille parce que j'ai été séduit par le défi qui m'a été présenté. L'OM est un club unique, avec une histoire exceptionnelle, une identité forte et des supporters dont la passion est reconnue bien au-delà de ses frontières. Je suis très heureux de prendre part à ce nouveau projet. Je tiens à remercier Frank McCourt, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi pour leur confiance. Je suis impatient de commencer le travail avec l’ensemble des équipes du club et les joueurs afin de construire un groupe à la hauteur des ambitions de l'Olympique de Marseille ».

De son côté, Grégory Lorenzi n’a pas caché son souhait de travailler très rapidement avec celui que l’on surnomme Pep. « Nous partageons une vision commune du football, du développement des joueurs et de la construction d'un effectif performant dans la durée. Nous allons travailler en étroite collaboration afin de bâtir un groupe capable de répondre aux exigences de ce club et aux attentes de ses supporters », a livré le directeur sportif de l’OM.