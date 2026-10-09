Non à l’OM et au Nigeria, Nnadi vise plus haut

A nouveau disponible après une blessure au genou droit, Tochukwu Nnadi se voit récompensé pour ses paris gagnants. Le milieu de l’Olympique de Marseille s’estime désormais capable de franchir un cap important dans sa carrière.

Plus de peur que de mal pour l’Olympique de Marseille . Finalement, ce n’est pas tout à fait l’hécatombe annoncée avant le déplacement à Troyes dimanche. Il n’empêche que Bruno Genesio sera peut-être amené à effectuer des changements dans son onze. Dans l’entrejeu par exemple, le Danois Pierre-Emile Hojbjerg, blessé avec sa sélection, doit déclarer forfait pour cette rencontre de la 6e journée de Ligue 1

L’entraîneur marseillais devra compenser l’absence de son cadre et tenir compte de l’état d’Himad Abdelli, bel et bien disponible, mais sans doute diminué après son petit pépin physique. La situation pourrait profiter à Tochukwu Nnadi après un double pari gagnant. Le Nigérian, victime d’une blessure au genou droit contre l’AS Monaco (défaite 2-0) fin août, aurait pu manquer de longs mois de compétition. Mais après une discussion avec un chirurgien et le staff médical de l’Olympique de Marseille, le milieu de 23 ans a choisi d’éviter l’opération. Un choix payant pour celui qui a également refusé de quitter la cité phocéenne durant la trêve internationale.

Alors que son sélectionneur Eric Chelle pensait le convoquer, le Super Eagle a préféré se concentrer sur son programme de reprise en club. Les staffs du Nigeria et de l’Olympique de Marseille ont donc convenu qu’il valait mieux le ménager, raconte La Provence. Ainsi, Tochukwu Nnadi a réintégré le groupe et a même disputé une période du match amical face à Montpellier. Le voilà maintenant prêt à débuter sur le terrain de l’ESTAC et bien plus encore si l’on en croit le Marseillais et son entourage, persuadés que l’ancien joueur de Zulte Waregem peut se révéler cette saison.