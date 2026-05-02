L'OM au bord de l'explosion
Habib Beye, entraîneur de l'OM

« Mon avenir n’a pas d’importance » : Habib Beye sent le danger à l'OM

OM02 mai , 18:00
parClaude Dautel
8
L'entraîneur de l'Olympique de Marseille est apparu très abattu au micro de Ligue 1+ après la déroute de son équipe à Nantes. Et il s'est agacé lorsque Thibault Le Rol l'a interrogé sur son avenir personnel à l'OM.
Habib Beye (au micro de Ligue 1+) : « Il n’y a pas d’explications, on a tous vu le même match. C’est très difficile de l’analyser à chaud, parce qu’il n’y a rien tout simplement. Il n’y a pas de vie dans ce que l’on met, il n’y a pas de qualité. L’adversaire nous est supérieur. Il n’y a rien à analyser, car il n’y a pas eu de match. Aujourd’hui on était vide, c’est la seule explication que j’ai sur ce qu’on a produit. Si les bouteilles ont volé dans le vestiaire ? Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. J’ai dit ce que j’avais à dire, maintenant aujourd’hui la réalité de ce match c’est qu’on n’a rien donné et Nantes mérite sa victoire. Sans même parler des points, la place de Ligue des champions est très éloignée de ce qu’on produit. Sur l’aspect mental, on a rien eu alors que le travail a été fait durant la semaine, c’est difficile à expliquer. Je ne veux pas cibler un de mes joueurs, et pas forcément stigmatiser un joueur. Je pouvais changer 90% de mon équipe (...) Mon avenir n’a pas d’importance et non, je ne vais pas bien. Quand vous êtes coach de l’Olympique de Marseille, il faut être performant et gagner des matchs, là je ne l’ai pas été, mais mon avenir n'est pas le sujet. »
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Derniers commentaires

« Mon avenir n’a pas d’importance » : Habib Beye sent le danger à l'OM

Son coeur va balancer

« Mon avenir n’a pas d’importance » : Habib Beye sent le danger à l'OM

C'est plus simple de sortir l'entraîneur que 90℅ de l'équipe. "Je suis très sérieux quand je dis ça"

LdC fem : Les Lyonnaises en finale !

bravo , bravo , mille fois bravo !

« Beye doit démissionner, le fossoyeur Benatia de même » : Révolte à Marseille !

Ce qu'il faut comme entraineur pour Marseille, c'est le top niveau international! Un coach qui aurait entrainé minimum du Zizou, du Benzema et du Thierry Henry, qui aurait déjoué la paire Xavi/Inesta, qui a envoyé CR9 à la retraite internationale: RAYMOND DOMENECH !!!

Le PSG malchanceux et accroché par Lorient

Malchanceux 🤣🤣 il faudrait plutôt dire que les remplaçants ne sont pas au niveau attendu et que les titus font vraiment gaffe à ne pas se blesser… 😏 🇵🇹🇧🇷🇺🇦🇫🇷

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533216511594415
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163137213170-39

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