« Mon avenir n’a pas d’importance » : Habib Beye sent le danger à l'OM

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille est apparu très abattu au micro de Ligue 1+ après la déroute de son équipe à Nantes. Et il s'est agacé lorsque Thibault Le Rol l'a interrogé sur son avenir personnel à l'OM.

Habib Beye (au micro de Ligue 1+) : « Il n’y a pas d’explications, on a tous vu le même match. C’est très difficile de l’analyser à chaud, parce qu’il n’y a rien tout simplement. Il n’y a pas de vie dans ce que l’on met, il n’y a pas de qualité. L’adversaire nous est supérieur. Il n’y a rien à analyser, car il n’y a pas eu de match. Aujourd’hui on était vide, c’est la seule explication que j’ai sur ce qu’on a produit. Si les bouteilles ont volé dans le vestiaire ? Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. J’ai dit ce que j’avais à dire, maintenant aujourd’hui la réalité de ce match c’est qu’on n’a rien donné et Nantes mérite sa victoire. Sans même parler des points, la place de Ligue des champions est très éloignée de ce qu’on produit. Sur l’aspect mental, on a rien eu alors que le travail a été fait durant la semaine, c’est difficile à expliquer. Je ne veux pas cibler un de mes joueurs, et pas forcément stigmatiser un joueur. Je pouvais changer 90% de mon équipe (...) Mon avenir n’a pas d’importance et non, je ne vais pas bien. Quand vous êtes coach de l’Olympique de Marseille, il faut être performant et gagner des matchs, là je ne l’ai pas été, mais mon avenir n'est pas le sujet. »