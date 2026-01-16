Mercato : Le taulier de l'OM prend enfin la parole

ICONSPORT_279541_0062 (1)
L’OM s’apprête à vivre une fin de mercato mouvementée. Si Pierre-Emile Højbjerg était annoncé sur le départ, le Danois souhaite finalement poursuivre l’aventure dans la cité phocéenne.
L'OM n’a pas connu le début d’année 2026 espéré. Au-delà des enjeux sportifs, le club phocéen doit gérer un marché des transferts hivernal qui s'annonce actif, tant au niveau des arrivées que des départs. Récemment, Robinio Vaz a quitté le navire pour rejoindre l’AS Rome. Pierre-Emile Højbjerg, lui, était également pressenti pour rejoindre l'Italie et les rangs de la Juventus. Mais l’international danois est attaché à Marseille et ne compte pas abandonner ses coéquipiers en cours de route.

Højbjerg ne laisse pas tomber l'OM 

Selon son agent, Luca Puccinelli, dans des propos relayés par Fabrizio Romano, un départ de l’ancien joueur de Tottenham n’est en effet pas à l’ordre du jour : « Pierre-Emile est 100 % concentré sur Marseille. Il veut rester, donner le meilleur pour l’OM, et toute son attention est tournée vers le projet du club. Il souhaite faire en sorte que des choses spéciales se produisent à l’OM. »
Højbjerg n’envisage donc pas d’avenir ailleurs pour le moment. Conscient des échéances à venir, il se prépare à vivre des moments excitants à Marseille entre la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des champions. Il a aussi comme objectif de se lancer au mieux pour les barrages des éliminatoires de la zone Europe de la Coupe du monde 2026 avec le Danemark.

Transfert à 18 ME, l'OM abandonneTransfert à 18 ME, l'OM abandonne
Voilà un chantier de moins pour l’OM, qui souhaite d'ailleurs toujours se renforcer au milieu de terrain. Les Phocéens ont récemment formulé une offre à Angers pour s’attacher les services d’Himad Abdelli. L’Algérien serait un renfort précieux pour un Marseille qui manque de profondeur dans l’entrejeu. Par ailleurs, la direction marseillaise cherche également à saisir des opportunités offensives après le départ de Vaz et celui probable de Darryl Bakola.
