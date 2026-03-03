Habib Beye ICONSPORT_352509_0037

OM : Transfert à 35 ME, Beye applaudit Longoria

OM03 mars , 20:00
parQuentin Mallet
2
Nombreux sont ceux qui critiquent Paixao pour son rendement comparé au montant important de son transfert. Mais pour Habib Beye, l'ailier brésilien est un joueur très talentueux, qui apporte beaucoup, et qui vaut largement son prix.
Les deux premiers matchs de Habib Beye sur le banc de l'Olympique de Marseille ont été diamétralement opposés. A Brest, avec très peu de temps pour préparer la rencontre, les Phocéens ont coulé. Au Vélodrome, pour la réception de l'OL dans un match capital pour la course à la Ligue des champions, ces derniers ont exulté. Rapidement menés à cause d'un but de Corentin Tolisso, les Marseillais ont pu compter sur un bijou de Paixao pour revenir au score.
Une frappe enroulée du pied droit depuis l'extérieur de la surface que Dominik Greif ne peut que dévier dans sa lucarne. Aussi passeur sur l'égalisation à 2-2, le Brésilien a rendu une copie propre qui ravit Habib Beye, lequel n'a pas hésité à lui dresser de nombreuses louanges lors de sa dernière conférence de presse. Suffisant pour justifier les 35 millions d'euros lâchés par Pablo Longoria pour le recruter l'été dernier ?

Paixao fait le bonheur de Habib Beye

« Ce qui le rend spécial, c’est ce qu’on a vu sur le match : être capable de marquer un but extraordinaire, et ça, ça s’appelle le talent. Ensuite, au-delà du talent, il y a la débauche d’énergie et l’intensité qu’il met dans les matchs de l’Olympique de Marseille. Avant même mon arrivée, c’était déjà le cas. Je suis très satisfait de son investissement, de ce qu’il dégage humainement pour le groupe. Il a toujours le sourire et accepte les décisions des coachs. Il a commencé contre Brest, pas contre Lyon, et son comportement n’a pas changé. Il a aidé l’équipe. Il a déjà marqué dix buts, cela prouve sa performance. On est très contents de ce qu’il apporte au club » , a expliqué Habib Beye au sujet de Paixao dans sa conférence de presse en marge de la réception de Toulouse en quart de finale de la Coupe de France.
Des propos que le principal intéressé apprécieront sans aucun doute. Pour rappel, il avait été titularisé à Brest sans être décisif, et l'a été par deux fois en entrant en jeu à la mi-temps de l'Olympico.
I. Barbosa da Paixão

I. Barbosa da Paixão

BrazilBrésil Âge 25 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs8
Buts4
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs21
Buts5
Passes décisives3
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_360824_0200
Liga

Esp : La malédiction surréaliste du Real Madrid

ICONSPORT_360902_0154
Equipe de France

CdM 2027 : Malard sauve les Bleues en Irlande

ICONSPORT_286569_0184
OL

CdF : Triste nouvelle pour l'OL

Tessmann ICONSPORT_360753_0377
OL

« On me dirait que l'OM l’a payé… », ce flop de l’OL se fait démolir

Fil Info

03 mars , 22:30
Esp : La malédiction surréaliste du Real Madrid
03 mars , 22:24
CdM 2027 : Malard sauve les Bleues en Irlande
03 mars , 22:00
CdF : Triste nouvelle pour l'OL
03 mars , 21:40
« On me dirait que l'OM l’a payé… », ce flop de l’OL se fait démolir
03 mars , 21:20
Nico Paz humilie le Real Madrid
03 mars , 21:00
PSG : Riolo confirme, Dembélé va mettre le feu au mercato
03 mars , 20:40
OM-OL : But valable, les arbitres enfoncent Lyon
03 mars , 20:20
Luis Campos le veut, le PSG lui dit non
03 mars , 20:05
Strasbourg - Reims : les compos (21h sur beIN Sports 1)

Derniers commentaires

OM-OL : But valable, les arbitres enfoncent Lyon

La faute de Lyon ils ont arrêté de jouer a 10 mn de la fin, Lyon ils ont fait la même erreur que newcastle au vélodrome

OM-OL : But valable, les arbitres enfoncent Lyon

toujours autant de conneries.... L'image de la var avec les lignes on l'a vue!! Sauf que tout est flou, impossible de juger à 1mm, meme pas a 1cm tellement c'est pourri.

Après OM-OL, Rémi Himbert éteint encore le Vélodrome

C’est juste parce sue le stade est plus petit....du coup le bruit semble plus important. mais c’est juste une impression. Tous les relevés de sonometres montrent qu’il y a plus de bruit et d’ambiance au vélodrome... et puis l’avis d’himbert 18 ans n’a pas grande importance, lui meme est tellement insignifiant 🤣🤣

CdF : Triste nouvelle pour l'OL

dirty on attend ton analyse de haut vole....

OM-OL : But valable, les arbitres enfoncent Lyon

La var ils peuvent voir un hj a millimètre près, que nous a la télé on peut pas le voir

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading