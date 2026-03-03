OM : Transfert à 35 ME, Beye applaudit Longoria

Nombreux sont ceux qui critiquent Paixao pour son rendement comparé au montant important de son transfert. Mais pour Habib Beye, l'ailier brésilien est un joueur très talentueux, qui apporte beaucoup, et qui vaut largement son prix.

Les deux premiers matchs de Habib Beye sur le banc de l' Olympique de Marseille ont été diamétralement opposés. A Brest, avec très peu de temps pour préparer la rencontre, les Phocéens ont coulé. Au Vélodrome, pour la réception de l'OL dans un match capital pour la course à la Ligue des champions, ces derniers ont exulté. Rapidement menés à cause d'un but de Corentin Tolisso, les Marseillais ont pu compter sur un bijou de Paixao pour revenir au score.

Une frappe enroulée du pied droit depuis l'extérieur de la surface que Dominik Greif ne peut que dévier dans sa lucarne. Aussi passeur sur l'égalisation à 2-2, le Brésilien a rendu une copie propre qui ravit Habib Beye, lequel n'a pas hésité à lui dresser de nombreuses louanges lors de sa dernière conférence de presse. Suffisant pour justifier les 35 millions d'euros lâchés par Pablo Longoria pour le recruter l'été dernier ?

Paixao fait le bonheur de Habib Beye

« Ce qui le rend spécial, c’est ce qu’on a vu sur le match : être capable de marquer un but extraordinaire, et ça, ça s’appelle le talent. Ensuite, au-delà du talent, il y a la débauche d’énergie et l’intensité qu’il met dans les matchs de l’Olympique de Marseille. Avant même mon arrivée, c’était déjà le cas. Je suis très satisfait de son investissement, de ce qu’il dégage humainement pour le groupe. Il a toujours le sourire et accepte les décisions des coachs. Il a commencé contre Brest, pas contre Lyon, et son comportement n’a pas changé. Il a aidé l’équipe. Il a déjà marqué dix buts, cela prouve sa performance. On est très contents de ce qu’il apporte au club » , a expliqué Habib Beye au sujet de Paixao dans sa conférence de presse en marge de la réception de Toulouse en quart de finale de la Coupe de France.

Des propos que le principal intéressé apprécieront sans aucun doute. Pour rappel, il avait été titularisé à Brest sans être décisif, et l'a été par deux fois en entrant en jeu à la mi-temps de l'Olympico.