EdF : Mbappé blessé, Docteur Desailly donne le vedict

Actuellement blessé, Kylian Mbappé va devoir observer du repos. Pas certain que le Real Madrid soit de cet avis. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour cette légende du football français.

A 100 jours de la Coupe du monde, Kylian Mbappé souffre du genou et il n’y a pas que le Real Madrid que cela inquiète. Si les Merengue se demandent quelle sera l’équipe qui défiera Manchester City en Ligue des Champions la semaine prochaine, la France tremble aussi pour son capitaine. Ce dernier a fait constater sa blessure au genou à Paris en ce début de semaine, mais il n’y aura pas d’intervention chirurgicale nécessaire. Du repos est nécessaire, tout comme une bonne rééducation pour une absence qui devrait se compter en semaines.

Trois mois avant le Mondial, Mbappé est large

Gros problème, le Real Madrid a besoin de lui rapidement, et pourrait prendre un risque avec sa santé dans les prochains jours. Mais pour Marcel Desailly, il n’y a pas lieu de s’inquiéter et Kylian Mbappé a largement le temps de se rétablir dans les mois à venir. « Il n'y a pas besoin de stresser. L'échéance est dans trois mois et je ne vois pas comment il pourrait ne pas s'en remettre et manquer cette compétition. Les grands joueurs ne ratent jamais les grands rendez-vous. C'est au sélectionneur de décider de le laisser de côté ou non, si nécessaire. Mais au vu de ses statistiques, il n'y a pas de débat possible. C'est un joueur fantastique », a livré l’ancien défenseur et capitaine de l’équipe de France, pour qui Didier Deschamps pourrait se passer de Kylian Mbappé pour les matchs du mois de mars, afin de lui permettre de souffler.

Pour l’ancien défenseur, le Real Madrid va donc réussir à bien gérer la blessure de son attaquant vedette, ce qui signifie s’en passer au moins pour le match aller contre Manchester City la semaine prochaine. Il reste à savoir si les Merengue résisteront à la tentation de ne pas l’utiliser également pour le retour, alors que la formation espagnole est désormais loin d’être la favorite de cette double confrontation.