EdF : Mbappé blessé, Docteur Desailly donne le vedict

Equipe de France03 mars , 19:42
parGuillaume Conte
Actuellement blessé, Kylian Mbappé va devoir observer du repos. Pas certain que le Real Madrid soit de cet avis. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour cette légende du football français.
A 100 jours de la Coupe du monde, Kylian Mbappé souffre du genou et il n’y a pas que le Real Madrid que cela inquiète. Si les Merengue se demandent quelle sera l’équipe qui défiera Manchester City en Ligue des Champions la semaine prochaine, la France tremble aussi pour son capitaine. Ce dernier a fait constater sa blessure au genou à Paris en ce début de semaine, mais il n’y aura pas d’intervention chirurgicale nécessaire. Du repos est nécessaire, tout comme une bonne rééducation pour une absence qui devrait se compter en semaines.

Trois mois avant le Mondial, Mbappé est large

Gros problème, le Real Madrid a besoin de lui rapidement, et pourrait prendre un risque avec sa santé dans les prochains jours. Mais pour Marcel Desailly, il n’y a pas lieu de s’inquiéter et Kylian Mbappé a largement le temps de se rétablir dans les mois à venir. « Il n'y a pas besoin de stresser. L'échéance est dans trois mois et je ne vois pas comment il pourrait ne pas s'en remettre et manquer cette compétition. Les grands joueurs ne ratent jamais les grands rendez-vous. C'est au sélectionneur de décider de le laisser de côté ou non, si nécessaire. Mais au vu de ses statistiques, il n'y a pas de débat possible. C'est un joueur fantastique », a livré l’ancien défenseur et capitaine de l’équipe de France, pour qui Didier Deschamps pourrait se passer de Kylian Mbappé pour les matchs du mois de mars, afin de lui permettre de souffler.
Pour l’ancien défenseur, le Real Madrid va donc réussir à bien gérer la blessure de son attaquant vedette, ce qui signifie s’en passer au moins pour le match aller contre Manchester City la semaine prochaine. Il reste à savoir si les Merengue résisteront à la tentation de ne pas l’utiliser également pour le retour, alors que la formation espagnole est désormais loin d’être la favorite de cette double confrontation.
K. Mbappé

K. Mbappé

FranceFrance Âge 27 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs4
Buts5
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs8
Buts13
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs23
Buts23
Passes décisives4
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs1
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

OM-OL : But valable, les arbitres enfoncent Lyon

La faute de Lyon ils ont arrêté de jouer a 10 mn de la fin, Lyon ils ont fait la même erreur que newcastle au vélodrome

OM-OL : But valable, les arbitres enfoncent Lyon

toujours autant de conneries.... L'image de la var avec les lignes on l'a vue!! Sauf que tout est flou, impossible de juger à 1mm, meme pas a 1cm tellement c'est pourri.

Après OM-OL, Rémi Himbert éteint encore le Vélodrome

C’est juste parce sue le stade est plus petit....du coup le bruit semble plus important. mais c’est juste une impression. Tous les relevés de sonometres montrent qu’il y a plus de bruit et d’ambiance au vélodrome... et puis l’avis d’himbert 18 ans n’a pas grande importance, lui meme est tellement insignifiant 🤣🤣

CdF : Triste nouvelle pour l'OL

dirty on attend ton analyse de haut vole....

OM-OL : But valable, les arbitres enfoncent Lyon

La var ils peuvent voir un hj a millimètre près, que nous a la télé on peut pas le voir

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

